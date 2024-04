Isola dei Famosi, Pietro Fanelli: "Vinceremo la prova leadership e porteremo l'anarchia!" [VIDEO]

Gossip TV

Pietro Fanelli, uno dei naufraghi de L'Isola dei Famosi, è sempre più convinto di voler vincere la prova leadership e instaurare...un regime anarchico! Vediamo insieme cosa è successo!

Questa edizione de L'Isola dei Famosi vede il cast di naufraghi compatto e unito contro alcuni singoli concorrenti che sembrano voler sovvertire l'ordine delle cose. Stiamo parlando di Daniele Radini Tedeschi e Pietro Fanelli. Quest'ultimo, in particolare, che si è definito un poeta anti-social e che non ha molto amore per le telecamere, sembra ben deciso a voler instaurare un nuovo ordine delle cose sull'isola e ha confessato apertamente di voler vincere la prova Leadership e instaurare un'anarchia.

Isola dei Famosi, Pietro Fanelli sempre più ribelle: "Porteremo l'anarchia sull'isola" [VIDEO]

In una conversazione alquanto bizzarra con Daniele Radini Tedeschi e Maité Yanes, il poeta dell'isola - che ha già litigato durante la prima puntata con Vladimir Luxuria, conduttrice del programma di Canale5 - ha esposto il suo piano: nel caso vincesse la prova leader allora come prima modifica abolirà tutte le regole, per far trionfare l'anarchia in Honduras.

Il naufrago ha riproposto il modello di comportamento che sia lui sia Tedeschi hanno deciso di adottare: non ci saranno compiti e regole, nessuno farà più nulla e si mangerà ciò che si troverà sull'Isola o se qualcuno avrà voglia di cucinare e condividere con gli altri, allora, potrà farlo, ma nel pieno della più assoluta libertà. Il discorso, ironico chiaramente, ma forse neanche tanto, arriva a teorizzare quali potrebbero essere le attività a cui i naufraghi potrebbero dedicarsi nel caso si instaurasse questo regime anarchico:

"Non voglio che nessuno sia obbligato a far nulla...Io sono un lupo solitario, ma vorrei portare la luce in questo posto tetro e vedrete se davvero faremo così allora tutti saranno più felici, le persone danzeranno al suono del mare, saremo più rilassati"

Il poeta ha continuato a esplorare il suo progetto - che ha chiamato città della luce - provando anche a coinvolgere Samuel Peron nella sua organizzazione, ma il ballerino l'ha freddato ricordandogli che questa divisione volontaria dei compiti è già ciò che stanno facendo...è solo lui che non ha voglia di parteciparvi!

