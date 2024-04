Isola dei Famosi, Pietro Fanelli si è ritirato

Gossip TV

Ennesimo ritiro all'Isola dei Famosi: Pietro Fanelli, controverso naufrago oggetto di non poche polemiche, ha deciso lasciare il reality show

Pietro Fanelli si è ritirato dalla diciottesima edizione dell'Isola dei famosi. Un altro concorrente, dunque, ha deciso di abbandonare il reality condotto da Vladirmir Luxuria. Il televoto è stato annullato.

Isola 2024: Pietro Fanelli si è ritirato

Ecco il comunicato ufficiale in cui è stato annunciato il ritiro di Pietro Fanelli:

"Pietro Fanelli ha deciso di ritirarsi da “L’Isola dei Famosi”. Il televoto è quindi annullato, verrà riaperto con gli altri cinque naufraghi già in nomination: Sonny Olumati, Rosanna Lodi, Daniele Radini Tedeschi, Khady Gueye e Joe Bastianich. I voti pervenuti nella sessione annullata non sono considerati validi. Gli utenti che hanno votato attraverso SMS verranno rimborsati. Il televoto verrà chiuso durante la puntata di lunedì 29."

Quello di Pietro è il quarto ritiro dopo quello di Tonia Romano (costretta a dare forfait prima ancora di sbarcare in Honduras), Francesca Bergesio e Peppe Di Napoli. Negli ultimi giorni Pietro aveva nuovamente litigato con il gruppo. Il giovane torinese ha trascorso tre giorni da solo su Playa Coco per ricevere una ricompensa di due pomodori e un 1 kg di spaghetti ma tornato su Playa Espinada ha non voluto condividere subito il cibo suscitando le ire dei suoi compagni d'avventura. Nel corso dell'ultima puntata, Fanelli aveva manifestato la voglia di andarsene affermando di voler tornare dalla sua fidanzata e di non poterne più di "morti di fame e di fama".

