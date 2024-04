Isola dei Famosi, Pietro Fanelli nei guai: scatta il provvedimento per il furto di cibo! [VIDEO]

Gossip TV

All'Isola dei Famosi, Pietro Fanelli è stato ritenuto colpevole per il furto di cibo agli operatori del programma e lo Spirito dell'Isola ha deciso di punirlo. Ecco cosa è successo!

in co

Uno dei concorrenti più chiacchierati di questa edizione de L'Isola dei Famosi è Pietro Fanelli: il poeta anti-social, infatti, si è fatto già conoscere per diverse sue dichiarazioni alquanto bizzarre e, ora, è finito nei guai per aver rubato del cibo. A punirlo è stato lo Spirito dell'Isola, come annunciato nella giornata di ieri, 18 aprile.

Isola dei Famosi, Pietro Fanelli di nuovo nei guai: arriva il provvedimento per il furto del cibo

Tutto è iniziato quando, nella puntata di giovedì 18 aprile, Greta Zuccarello ha svelato che uno dei naufraghi aveva infranto le regole del programma di Canale5 rubando del cibo non dei naufraghi e ammettendolo candidamente. La concorrente non ha voluto svelare il nome dell'incriminato, ma è stato lo stesso Pietro Fanelli ad auto-denunciarsi, ammettendo di aver mangiato il cibo, che però è stato sottratto da un altro naufrago ai cameramen del programma.

Con il suo solito modo di fare, Fanelli ha dichiarato di non voler fare nomi e di assumersi così tutta la colpa per quanto successo:

"Ho sbagliato e lo ammetto. Hanno mangiato tre o quattro persone. Non sono una persona infame, se non hanno le p**** di dire chi sono a questa età…Fanno i falegnami, gli eroi, ma nella vita reale stanno nell’agio fregandosene delle persone"

Fanelli è stato l'unico ad assumersi pubblicamente la colpa di quanto successo, è arrivato inevitabilmente il provvedimento dello Spirito dell'Isola, che ha ovviamente colpito soltanto lui.

Isola dei Famosi, Pietro Fanelli si auto-denuncia: arriva la punizione dello Spirito dell'Isola per il furto di cibo!

Essendo Pietro Fanelli l'unico colpevole, il comunicato ufficiale della punizione decisa dallo Spirito dell'Isola ha colpito soltanto lui. A leggere il messaggio è stato il leader del gruppo, Samuel Peron, che ha così comunicato che per aver sottratto il cibo ai cameramen e averlo mangiato, Fanelli dovrà sottostare a una punizione.

Per i successivi 5 giorni, infatti, avrà diritto alla metà della razione di cibo, perciò, soltanto 20 gr. Inoltre, dovrà essere supervisionato dal leader del gruppo:

"Messaggio da parte dello spirito dell’Isola. Prima o poi la verità viene sempre a galla. Pietro ha confessato di aver mangiato sottratto nell’aera riservata alla troupe. La punizione è inevitabile: per i prossimi cinque giorni avrà diritto solo a metà reazione di riso, quindi 20 grammi, e il leader ne sarà responsabile. Se dovessero esserci stati altri colpevoli lo Spirito dell’ Isola si augura che lo dichiarino spontaneamente e accettino la stessa sorte"

Il commento di Fanelli sulla punizione non si è fatto attendere: il poeta, infatti, ha affermato che per aver detto la verità avrebbero dovuto premiarlo e non punirlo. Ma, ha ribaduto, è fiero di essere andato controcorrente e di non aver voluto tacere:

"Lo Spirito dell’Isola mi ha punito però mi sento fiero della mia scelta, ho avuto coraggio a dire la verità. Ho mangiato un po’ di riso, preso velocemente, strafogandomi, poi una patatina fritte, un pezzo di carne ambigua e poi pomodoro, qualcosina. Mi è servito per andare a dormire sereno"

Gli altri naufraghi, di fronte alla punizione dello Spirito dell'Isola, hanno iniziato a svelare altri piccoli dettagli, ammettendo di aver ricevuto del riso da uno dei concorrenti, ma di non averlo mangiato. Al momento, tuttavia, nonostante le insinuazioni di Daniele Radini Tedeschi sull'identità del ladro - a detta sua è qualcuno molto ligio alle regole - non è stato ancora rivelato di chi si tratta!

Scopri le ultime news su L'Isola dei Famosi