Isola dei Famosi, Pietro Fanelli litiga con i naufraghi e lancia i suoi vestiti in mare in segno di ribellione [VIDEO]

All'Isola dei Famosi, Pietro Fanelli in segno di ribellione contro le regole dei naufraghi ha deciso di compiere un gesto scioccante e ha gettato i suoi vestiti in mare! Ecco cosa è successo!

La nuova edizione de L'Isola dei Famosi sta già facendo discutere: il cast di naufraghi scelto per il reality di Canale5 condotto da Vladimir Luxuria, infatti, sta causando non pochi problemi. Non solo diversi infortuni, uno dei quali si è concluso con il ritiro della naufraga Francesca Bergesio, ma anche l'allontanamento di Francesco Benigno, che ha lanciato pesanti accuse alla produzione del programma, affermando che il suo è stato un ritiro forzato. Ma anche in Honduras la situazione non è delle più rosee e il poeta Pietro Fanelli si è lasciato andare a un nuovo gesto di ribellione: dopo una lite con gli anaufraghi, infatti, ha gettato in mare tutti i suoi vestiti!

Isola dei Famosi, Pietro Fanelli protagonista di un nuovo atto di ribellione: la lite con i naufraghi e il lancio in mare dei suoi vestiti

Nella giornata di ieri, mercoledì 17 aprile, i naufraghi in Honduras avevano litigato quando Pietro Fanelli e Daniele Radini Tedeschi avevano deciso di opporsi alle regole del gruppo e provare a vivere l'esperienza sull'isola godendosi solo la natura, ma senza partecipare alle attività del gruppo. Le loro dichiarazioni hanno lasciato a bocca aperta tutti gli altri naufraghi, perché il poeta e il critico d'arte sembravano decisi a "vivere con quanto trovavano", senza curarsi di poter mangiare tutti i giorni.

La prima discussione era nata con Joe Bastianich, definito da Pietro Fanelli il "simbolo del capitalismo": Per il poeta anti-social questa è l'ennesima opinione che ha scatenato non poche polemiche, sebbene data la sua età - 23 anni - gli altri naufraghi sembra abbiano accettato il suo carattere e la sua visione del mondo.

Durante il daytime di ieri, 17 aprile, Pietro ha affermato che, una volta terminato il cibo che si trovava sull'Isola, si sarebbe dedicato alla preghiera e alla ricerca di nuovi piaceri, senza la necessità di seguire le regole imposte dal gruppo. Tuttavia, la sua visione delle cose non si sposa molto con le opinioni generali degli altri naufraghi, che ritengono che senza stabilire delle regole base per la convivenza ci sarebbe il caos.

Isola dei Famosi, Pietro Fanelli lancia in mare i suoi vestiti: i naufraghi sono senza parole.

Questa divergenza di opinioni si è trasformata ben presto in un litigio tra il poeta anti-social dell'Isola e il resto del gruppo. Dato che era il momento del pranzo e i naufraghi erano riuniti a gustare la loro razione di riso, Pietro infuriato si è alzato e ha preferito lanciare la sua ciotola di riso, per protesta.

Poi, si è reso protagonista di un gesto eclatante e ha deciso di liberarsi di tutti i suoi averi, come i vestiti, lo spazzolino e i pochi oggetti che aveva portato con sé lanciandoli in mare, sotto lo sguardo sgomento degli altri naufraghi! Questo gesto ha provocato la reazione degli altri membri del cast, increduli che davvero avesse compiuto un gesto così estremo. Ma già durante la prima puntata il naufrago ha avuto una prima lite con la conduttrice Vladimir Luxuria, affermando di non essere "un pagliaccio che sforna poesie a comando".

Pietro lancia lo stendino in mare 💀💀#Isola pic.twitter.com/9OA2SFC9PL — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) April 17, 2024

