Isola dei Famosi, parla un ex naufrago: "Di questa edizione dell'Isola non mi piace l'omertà"

Gossip TV

Tra i protagonisti della quattordicesima edizione de L'Isola dei Famosi, un ex concorrente del reality ha detto la sua sul reality show di quest'anno, condotto da Vladimir Luxuria.

Tra i protagonisti della quattordicesima edizione de L'Isola dei Famosi, Luca Vismara, 31enne monzese ex allievo della 17esima edizione di Amici di Maria De Filippi, poi vinta da Irama, ex naufrago all'Isola dei Famosi del 2019, vinta da Marco Maddaloni, ha detto la sua sull'attuale edizione del reality show condotto da condotto da Vladimir Luxuria.

Isola 2024, Luca Vismara: "Dal momento in cui si decide di non approfondire o parlare di determinate cose, tu allora stai uccidendo il reality secondo me"

Secondo Vismara c'è troppa omertà su ciò che accade in Honduras:

"I pro di questa edizione? L’Isola è sempre quella, di base è un programma a cui io sono molto affezionato. L’esperienza rimane più o meno la stessa per i naufraghi, ma un po’ meno per il pubblico, devo dirti la verità. Nonostante mi stia piacendo Vladimir Luxuria, non mi piace invece quell’omertà che sta girando intorno al reality. Tradotto in parole semplici: il reality deve andare a scavare nelle situazioni che nascono. Dal momento in cui si decide di non approfondire o parlare di determinate cose, tu allora stai uccidendo il reality secondo me".

Vismara ha poi proseguito:

A cosa mi riferisco? Un esempio è quello dell’ultima puntata. Hanno rubato il cibo di un cameraman. Io voglio sapere i nomi di chi ha rubato il cibo e di chi l’ha mangiato. Anche i concorrenti stessi, se vogliono accusare qualcuno non possono lanciare il sasso e nascondere la mano, che facciano i nomi. Così la produzione stessa e gli autori dovrebbero scavare per farci sapere chi è coinvolto. Chi l’ha rubato alla fine? Non l’hanno detto”.

L'ex naufrago si è anche sbilanciato su chi potrebbe vincere la diciottesima edizione de L'Isola dei Famosi:

"Chi vincerà? Secondo me vincerà Edoardo Stoppa. Perché lui è quello che rimane più neutrale, poi è il leader modello, è un vero naufrago, che non si mette in molte situazioni e non si attira troppi nemici. Di solito a L’Isola chi si fa pochi nemici vince e secondo me lui vincerà. In generale quest’anno mi piacciono di più i non famosi, perché si danno più da fare. Se ne fregano dell’opinione del pubblico e si espongono. I famosi invece li vedo un po’ più spenti, anche se io a L’Isola voglio vedere i famosi”.

Stasera ci aspetta la quinta puntata de L'Isola dei Famosi che in settimana ha annoverato l'ennesimo ritiro, quello di Pietro Fanelli dopo quelli Tonia Romano (costretta a dare forfait prima ancora di sbarcare in Honduras), Francesca Bergesio e Peppe Di Napoli. Francesco Benigno è stato invece squalificato per aver violato il regolamento.

Scopri le ultime news sull'Isola dei Famosi