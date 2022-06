Gossip TV

L'attrice pugliese, una delle naufraghe della sedicesima edizione dell'Isola dei Famosi, intervistata da SuperGuidaTv.

Licia Nunez è stata una delle naufraghe della sedicesima edizione dell'Isola dei Famosi. L'attrice pugliese, ha vissuto la sua avventura in Honduras per poche settimane, decidendo di lasciare il reality nel momento in cui hanno comunicato del proseguimento dell'adventure game di Canale 5, con la data della finalissima prevista per lunedì 27 giugno.

Isola dei Famosi, parla l'ex naufraga Licia Nunez: "Roger Balduino e Blind, due bugiardi"

In un’intervista esclusiva rilasciata aSuperguidatv.it, Licia ha confessato il reale motivo per cui ha abbandonato l'Isola dei Famosi:

"Ho avuto il totale sostegno del mio manager Marco Durante de La Presse Management al contrario di alcuni miei amici che sapendo che partivo per l’Isola dei Famosi mi avevano data per spacciata. Io li avevo avvisati che avrei fatto una clip di presentazione in cui dicevo che sarei arrivata in finale che era prevista per il 23 maggio. Poche settimane prima di partire avevo saputo del prolungamento ma io avevo preso già altri impegni che era giusto onorare. Non c’erano le condizioni sull’Isola per poterli posticipare e così come ho onorato il contratto che avevo firmato con la produzione dell’Isola era giusto che rispettassi anche gli altri impegni presi. Ho capito che il pubblico era dalla mia parte dopo aver superato qualche televoto. La certezza l’ho avuta quando sono rientrata in Italia e ho avuto la possibilità di leggere i commenti sui social. L’affetto del pubblico è stata la mia più grande vittoria."

L'ex attrice di Le Tre Rose di Eva, ha parlato di alcuni naufraghi, tra cui Blind, Roger Balduino e infine Estefania Bernal con cui ha trascorso diversi giorni insieme a Playa Sgamada:

"Io non ho instaurato rapporti di amicizia ma di conoscenza. La persona che ha mostrato la sua vera indole parlando male di me e dicendo che non mi sarei meritata la fiducia degli altri naufraghi è stato Roger. Io gli ho anche spiegato che la fiducia è una conseguenza di un rapporto di amicizia che si crea tra due persone e che lui non ha mai manifestato l’intenzione di instaurare nulla con me. Roger ha finito per non avere la fiducia di nessuno perché si è comportato da falso con tutti.""Quelli che mi hanno dato della falsa o della costruita come Roger o come Blind hanno dimostrato di non avere carattere oltre che essere bugiardi. Roger ha dato vita ad una sceneggiatura, scritta male tra l’altro, di una relazione con Estefania. I veri attori sono stati loro. Io non ho fatto altro che essere me stessa. A me non interessava il gioco di per sé perché alcune dinamiche non mi appartengono. Ci sono stati dei naufraghi che pur di raggiungere il loro obiettivo hanno anche ferito delle persone e questo non mi è piaciuto."

Sulla modella argentina, Licia ha dichiarato:

"Con Estefania ci sono state divergenze caratteriali. Io e lei abbiamo una forma mentis diversa. Estefania è una persona che gioca e sa giocare. A me invece il gioco non è mai interessato. All’inizio non avevo compreso che lei fosse una buona giocatrice e invece si è rivelata tale. Il fatto che con Estefania ci siamo scontrate è stato dovuto anche al fatto di avere un diverso approccio alla vita. Siamo due donne intelligenti, ci siamo chiarite e abbiamo resettato quello che era successo."

La Nunez ha poi svelato chi vorrebbe vincesse L’Isola dei Famosi:

"Mi piacerebbe che vincesse Carmen Di Pietro. Anche se continua a lamentarsi del cibo, Carmen ha fatto un percorso lineare ed è sempre stata presente in tutte le dinamiche. E’ una donna simpatica e non è mai stata aggressiva.

Scopri le ultime news sull'Isola dei Famosi