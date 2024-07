Isola dei Famosi, parla l'ex naufraga Cristina Buccino: "Operata d'urgenza"

Gossip TV

La modella e showgirl calabrese, Cristina Buccino, ex naufraga della decima edizione de L'Isola dei Famosi, ha spiegato il motivo della sua lunga assenza dai social.

La modella e showgirl calabrese, Cristina Buccino, ex naufraga della decima edizione de L'Isola dei Famosi, ha spiegato il motivo della sua lunga assenza dai social (su Instagram conta ben 3 milioni di follower) dovuta ad un serio problema di salute per cui, fortunatamente è intervenuta in tempo.

Isola dei Famosi Cristina Buccino: "Sono sparita per mesi dai social. Questa esperienza di vita mi ha insegnato a dare la giusta dimensione a tante cose "

"A febbraio stavo facendo una seduta di allenamento di kickboxing e ho accusato un forte mal di schiena - ha spiegato la modella calabrese - Sul momento non ci ho dato tanto peso. Con l'andare dei giorni però non passava. Sono andata in Calabria a trovare mia madre e mi sono bloccata con la schiena. Ho fatto una risonanza e mi hanno diagnosticato un'ernia al disco con delle complicazioni importanti. L'ernia era scoppiata e alcuni frammenti stavano lacerando il nervo sciatico"

I dolori sono peggiorati tanto da essere poi ricoverata d'urgenza:

"Sono stata operata a Roma e lì mi sono fermata per due mesi seguenti. Mi hanno detto che se non avessero ripulito bene tutti i frammenti avrei avuto problemi seri di movimenti. Sono stata operata il 29 febbraio e sto bene da un mese circa. lo faccio un lavoro in cui mi mostro sui social sempre al 100%. In quel momento non avevo forza energia, voglia di essere bella, preparata e sorridente. Quando non stai bene fisicamente tutto diventa complicato. Sono sparita per mesi dai social. Questa esperienza di vita mi ha insegnato a dare la giusta dimensione a tante cose che prima invece davo per scontato ".

Classe 1985, nata a Nata a Castrovillari, in Calabria, Cristina Buccino ha iniziato la sua carriera come modella, posando per diverse campagne pubblicitarie e servizi fotografici. La sua bellezza mediterranea e il suo carisma l'hanno rapidamente portata a essere notata nel mondo dello spettacolo. Cristina ha partecipato a vari programmi televisivi che hanno contribuito a farla conoscere al grande pubblico. Tra le sue apparizioni più note ci sono quelle nei programmi di intrattenimento come "L'Eredità" e "Pechino Express". Tuttavia, è stata la sua partecipazione a "L'Isola dei Famosi" nel 2015 che le ha dato una grande visibilità, consolidando la sua fama e facendola conoscere a un pubblico ancora più ampio.

La sua presenza sui social media le ha permesso di diventare una vera e propria influencer, collaborando con marchi di moda, bellezza e lifestyle. Su Instagram, come detto, conta la bellezza di oltre 3 milione e mezzo di "seguaci" . Proprio sui social ha spiegato il motivo della sua lunga assenza.

Scopri le ultime news sull'Isola dei Famosi