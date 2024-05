Isola dei Famosi, parla Greta Zuccarello: "Vorrei vincesse Edoardo Stoppa"

Gossip TV

La ballerina trevigiana 28ennne, Greta Zuccarello, eliminata nel corso della decima puntata de L'Isola dei Famosi, ha risposto ad alcune curiosità da parte dei follower, rivelando chi vorrebbe vedere trionfare nel reality targato Mediaset.

Isola 2024: "Edoardo Stoppa è un eroe in tutto e per tutto", parla Greta Zuccarello

"Secondo me eticamente sarebbe giusto che vincesse Edoardo Stoppa anche perché è un eroe in tutto e per tutto. Mi piacerebbe anche che vincesse Matilde, una donna finalmente. Sarei molto contenta se vincesse Edoardo Franco e ovviamente tifo anche molto per Samuel perché è una bravissima persona e si è impegnato veramente tanto in questo percorso" ha dichiarato l'ex naufraga su Instagram. Proprio,Stoppa, nel corso dell'ultimo appuntamento con il realty, andato in onda ieri, mercoledì 30 maggio 2024, è diventato il primo finalista della diciottesima edizione.

Parlando di Samuel Peron, su cui alcuni compagni d'avventura avevano insinuato un interesse da parte di Greta, la ballerina ha dichiarato:

"Mi dispiace non aver condiviso l'ultima parte del mio percorso con lui. E' una persona d'oro e di cuore ma avrò modo di condividere molte cose con lui, la sua compagna e baby boss. Forza Samu".

I due concorrenti hanno dichiarato che tra loro è nata una bella amicizia, ma hanno sottolineato che entrambi erano innamorati delle persone che li attendevano a casa. Infine, Greta ha rivelato di non avere rimpanti e di essersi comportata in maniera del tutto autentica, lontana dalle strategie:

"Non mi rimprovero niente. Ovviamente col senno di poi magari avrei fatto delle scelte di strategia di gioco diverse e invece mi sono sempre mostrata per quello che sono e ho portato avanti i miei principi. Forse ha giocato a mio sfavore questa cosa ma non essendo abituata al mondo dei reality ho preferito essere me stessa piuttosto che utilizzare strategie".

