Isola dei Famosi, Pamela Petrarolo in lacrime dopo il ritiro di Roger Balduino

Roger Balduino lascia L'Isola dei Famosi per motivi di salute, la reazione inaspettata di Pamela Petrarolo.

Dopo essersi ferito una caviglia su Playa Sgamada, Roger Balduino è stato costretto a ritirarsi dal gioco e abbandonare definitivamente L'Isola dei Famosi. Una comunicazione che ha letteralmente sconvolto Pamela Petrarolo, che non è riuscita a nascondere il suo dispiacere.

Roger lascia L'Isola dei Famosi, Pamela in lacrime

Nel daytime di ieri de L'Isola dei Famosi è stato annunciato il ritiro ufficiale di Roger Balduino. A meno di un mese dalla finale del reality show condotto da Ilary Blasi, il modello è stato costretto a ritirarsi dal gioco per problemi di salute legate all'infortunio alla caviglia.

La prima ad essere stata informata del ritiro dal gioco di Rober è stata Pamela, che però non ha reagito per niente bene. La naufraga è infatti scoppiata a piangere appena ha realizzato che su quella spiaggia avrebbe dovuto vivere da sola per tutta la settimana: "Lo spirito dell’Isola ti informa che Roger per motivi medici è costretto ad abbandonare. Da questo momento la tua avventura continuerà ad essere in solitaria".

Dopo essersi sfogata, Pamela si è lasciata andare a un duro sfogo in cui ha confessato:

Mi aspettavo di tutto ma purtroppo è arrivata la notizia che mai avrei voluto leggere. Mi è preso un grandissimo sconforto. L’idea che ci fosse qualcuno con me mi dava la forza di andare avanti. Sarà dura così. Ora più che mai devo tirare fuori tutto, altrimenti non ce la faccio. Il mio hashtag #IoNonHoPaura è sempre più forte! Non devo mollare!

