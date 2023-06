Isola dei Famosi, Pamela Camassa eliminata. Filippo Bisciglia furioso su Instagram: "Decide tutto lo Zoo"

Gossip TV

Il video, poi rimosso, di Filippo Bisciglia dopo l'eliminazione di Pamela Camassa all'Isola dei Famosi.

Filippo Bisciglia, dopo l'eliminazione di Pamela Camassa durante la finale dell'Isola dei Famosi ha condiviso un video (poi rimosso) abbastanza polemico nei confronti del programma radiofonico di Radio 105, i cui speaker sono Paolo Noise e Marzo Mazzoli, vincitore dell'edizione.

Isola 2023, Filippo Bisciglia contro lo Zoo di 105

"Sta decidendo tutto lo Zoo, Ragazzi stanno facendo tutto loro eh niente..bravi, complimenti per quello che state facendo. Daje". Nel mentre, sul profilo Instagram della radio dello Zoo 105 c'era un grande sostegno per Marco e la strategia da adottare per la vittoria. Nello scontro diretto tra Pamela e Luca Vetrone, hanno chiesto effettivamente di eliminare Pamela anche se successivamente, nello scontro con Andrea Lo Cicero, hanno incitato a votare quest'ultimo che invece ha avuto la peggio con Luca.

Ieri, prima della finalissima, il conduttore di Tempation Island aveva postato un video per la sua Pamela spiegando i motivi per cui si meritava la vittoria.

"Oggi è il giorno della finaledell’isola dei famosi … sai perché dovresti vincere tu ??? Proprio perché non ti sei mai sentita tale, sia sull’isola ma soprattutto nella vita di tutti i giorni. Sei semplice, buona, vera e sempre coerente … Non proprio come me ☺️🤷🏽 È vero ogni tanto hai fatto delle facce un po’ scocciate😂 proprio come quando lascio i piatti da lavare sul lavandino, ma sei umana anche tu … SOTTOLINEO CHE È PUR SEMPRE UN GIOCO ci mancherebbe, ma sfido chiunque a sopportare tutto ciò che avete sopportato voi, fame, sonno, stanchezza, moschitos etc etc"

"Hai fatto l’isola dei “fatti” non delle “chiacchiere”, hai vinto quasi tutti le prove fisiche in silenzio contro avversari uomini molto forti, GIRL POWER 💪🏻 … Non ti sei mai lamentata di nulla, io sarei stato l’esatto contrario 😂 … che dirti …. Pamy che lo spirito dell’isola sia con te 💪🏻 e che il mio/nostro “esercito buono” possa sostenerti … ❤️ Daje Noi "

