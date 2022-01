Isola dei Famosi, Pago nel cast?: "È un reality show che ti mette a nudo"

Gossip TV

Pago si candida per partecipare alla nuova edizione de L'Isola dei Famosi.

Fervono i preparativi per la nuova edizione de L'Isola dei Famosi. Nell'attesa, Pago ha rilasciato una nuova intervista al settimanale Nuovo Tv in cui ha rivelato il suo desiderio di partecipare al reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi.

Pago pronto a partecipare a L'Isola dei Famosi? Parla lui

Dopo aver partecipato al Grande Fratello Vip, Pago è pronto a rimettersi in gioco in un altro reality show. Intervistato da Nuovo Tv, l'ex compagno di Miriana Trevisan si è candidato per L'Isola dei Famosi. "Vorrei vivere quest’avventura perché è un reality show che ti mette a nudo" ha dichiarato il cantante.

Ilary Blasi e gli autori de L'Isola dei Famosi prenderanno in considerazione la candidatura di Pago? Una proposta che arriva dopo l'esclusione dal Festival di Sanremo. "Ci sono colleghi che vanno molto spesso a Sanremo e, secondo me, alcuni di loro non hanno neanche bisogno di partecipare. Non capisco la dinamica […] Evidentemente si guarderanno altre cose o semplicemente le canzoni non piacciono anche se non ne sono tanto sicuro" ha dichiarato il cantante.

A proposito invece della partecipazione della sua ex Miriana al Gf Vip, Pago ha ammesso: "Sono fiero di lei perché si sta comportando benissimo. E’ una brava persona".

