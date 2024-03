Isola dei Famosi, nuova linea editoriale: no ai naufraghi con determinate caratteristiche

Gossip TV

Gabriele Parpiglia ha svelato un'insolita clausola per la nuova edizione dell'Isola dei Famosi.

La diciottesima edizione dell'Isola dei Famosi, debutterà in prima serata, lunedì 8 aprile prossimo con tante novità. Al timone ci sarà Vladimir Luxuria affiancata in studio da Sonia Bruganelli e dal giornalista Dario Maltese. In Honduras, a sostituire Alvin ci sarà invece Elenoire Casalegno. Secondo quanto ha riportato ieri, Gabriele Parpiglia nella trasmissione radiofonica Password in onda su RTL, è prevista una nuova linde editoriale che escluderà nel cast i "tatuati" . Sì, proprio così, nessun naufrago sarà tatuato forse nel tentativo (che continua ad essere la novità dei reality Mediaset) di avere un cast sobrio lontano dal trash e da atteggiamenti sopra le righe.

Ecco cosa ha rivelato Parpiglia:

“Ufficializziamo la data, il programma partirà l’otto aprile e ci saranno nip e vip. La posizione di Alvin era in bilico e alla fine ci sarà Dario maltese. Questa è la linea editoriale voluta da Pier Silvio Berlusconi. L’intenzione è di togliere il trash è chiaro. – ha continuato Gabriele Parpiglia – Pier Silvio Berlusconi l’ha detto in conferenza stampa ‘a me non interessa fare un punto in meno di share, io voglio che il ridotto della mia azienda sia pulito’. Se questa è la scelta allora ben venga. Anche al Grande Fratello hanno scelto questa linea."

"Se è vero che c’è una nuova direttiva secondo la quale partecipanti tassativamente non dovranno avere tatuaggi? Questa qui è una notizia che ho avuto questa mattina. Sì, non vedremo – a differenza dell’anno scorso con Luca Daffrè – a L’Isola dei Famosi dei personaggi tatuati. Come mai? Sai, oggi con un tatuaggio tu puoi raccontare una storia, puoi aprire un concetto su argomenti delicati. Quindi siccome siamo tutti per il politically correct, io allora condivido”.

Al momento, sono tre i naufraghi ufficiali della nuova edizione: l'attrice campana Marina Suma, lo chef Joe Bastianich e il vincitore della 12esima edizione di MasterChef, Edoardo Franco.

