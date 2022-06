Isola dei Famosi, Nicolas Vaporidis torna in gioco dopo l'infortunio

Gossip TV

Il naufrago Nicolas Vaporidis prosegue la sua corsa verso la finale de L'Isola dei Famosi.

Buone notizie per Nicolas Vaporidis. Dopo essere stato costretto ad abbandonare L'Isola dei Famosi per accertamenti medici, il primo finalista del reality show condotto da Ilary Blasi è tornato in gioco proseguendo così la sua corsa alla vittoria finale.

Nicolas Vaporidis torna in gioco a L'Isola dei Famosi

Nicolas Vaporidis è tornato in gioco a L'Isola dei Famosi. A confermare il suo rientro è stato un video caricato sulla pagina Instagram del programma. Nel filmato in questione si vede l'attore romano parlare con le naufraghe Estefania Bernal e Maria Laura De Vitis e con sotto una didascalia: "Nicolas Vaporidis torna finalmente dai suoi compagni e viene aggiornato su tutto".

Il peggio è passato quindi per Nicolas. Ma se il primo finalista de L'Isola è riuscito a tornare in gioco, non si può dire lo stesso di Edoardo Tavassi. Per chi non lo sapesse, il fratello di Guendalina è stato portato in infermeria e sottoposto ad alcuni accertamenti medici al fine di capire se consentirgli di restare in Honduras fino alla fine del reality.

Leggi anche Lory Del Santo pronta a partecipare al Grande Fratello Vip

Ricordiamo che i naufraghi ancora in gioco sono: Nicolas Vaporidis, Estefania Bernal, Maria Laura De Vitis, Nick Luciani, Luca Daffré, Mercedesz Henger, Edoardo Tavassi, Carmen Di Pietro e Pamela Petrarolo. Chi saranno i finalisti? Per scoprirlo non ci resta che attendere la nuova puntata che andrà in onda domani, lunedì 20 giugno, in prima serata su Canale 5.

Scopri le ultime news su L'Isola dei Famosi.