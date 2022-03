Isola dei Famosi, Antonio Zequila e Floriana Secondi si scontrano: ''Stai zitta, sei aggressiva''

Gossip TV

Primi battibecchi tra i due naufraghi de L’Isola dei Famosi, lo scontro è inevitabile.

Antonio Zequila ha scelto di fare coppia con Floriana Secondi durante la prima puntata de L’Isola dei Famosi, ma questa scelta di sta rivelando quella più errata possibile. I due naufraghi hanno temperamenti completamente opposti e iniziano le prime discussioni, che si concludono con la minaccia dell’attore di non continuare il percorso, se dovrà rimanere legato a Floriana ancora per molto.

Isola dei Famosi, Zequila al limite con Floriana

Ilary Blasi ha deciso di stravolgere L’Isola dei Famosi, costringendo i naufraghi a creare coppie durante la prima puntata del reality show di Canale5. Antonio Zequila ha scelto Floriana Secondi e tra loro sono state subito scintille. I due naufraghi, infatti, non potrebbero essere più diversi e la routine giornaliera diventa sempre più pressante. Floriana e Antonio sono costretti ad indossare una corda di fiori che li lega in tutte le attività giornaliere, comprese quelle più intime e private, potranno i due concorrenti a discutere animatamente. Mentre Secondi è intenta a spaccare un cocco, infatti, Zequila le chiede di permettergli di appartarsi per andare in bagno e la risposta provocatrice della naufraga crea il caos.

“L’esperienza del naufrago va fatta individualmente. Io non vorrei stare legato nemmeno a mia madre o mio fratello quindi il punto è proprio questa catena […] Io voglio la mia libertà non amo le costrizioni. Posso fare tutto ma non rinuncio alla libertà”, ha sbottato Antonio. “Non ti puoi slegare io non voglio penalità. Io resisto e lui continua a dire che vuole nuotare e fare i bisogni senza essere guardato. Lui dice che si slega. Siete d’accordo? Dice che si prenderà la responsabilità, ma poi la penalità ricadrà su tutti. Voglio rispettare le regole”, ha ribattuto Secondi tirando in ballo gli altri concorrenti.

Stanco dei toni bruschi dell’ex gieffina, Zequila ha esclamato: “Stai un attimo zitta, non mi piace che urli sempre! Parla un po’ di meno. Non accetto le persone aggressive. E non urlare che mi stai infastidendo”. Insomma, decisamente un inizio non idilliaco di convivenza.

