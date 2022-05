Isola dei Famosi, Ilary Blasi riceve il Tapiro D’Oro per le sue gaffe in studio e reagisce così…

Gossip TV

Ilary Blasi incontra Valerio Staffelli, inviato di Striscia la Notizia, che le dona il Tapiro D’Oro per le sue gaffe a L’Isola dei Famosi.

Ilary Blasi può ritenersi più che soddisfatta per il suo impegno a L’Isola dei Famosi. Non solo, infatti, gli ascolti premiano le puntate in prima serata su Canale5, ma anche le gaffe e le battute di spirito della romana hanno il proprio effetto sul pubblico, rendendolo ancora più affezionato alla presentatrice. Dopo l’ultimo scivolone, questa volta non metaforico, in diretta tv, Ilary riceve il Tapiro D’Oro da Valerio Staffelli, inviato di Striscia la Notizia.

Ilary Blasi cade a L’Isola dei Famosi e riceve il Tapiro D’Oro

Ilary Blasi è tornata al timone de L’Isola dei Famosi, portando al successo la sedicesima edizione del reality show di Canale5. La presentatrice ha scommesso su un cast variegato, due opinionisti che stanno facendo innamorare i telespettatori, ovvero Vladimir Luxuria e Nicola Savino, e una sana dose di trash talvolta involontario. Blasi, infatti, si è resa protagonista di diversi scivoloni e gaffe in diretta tv, tra cui l’ultimo che ha fatto il giro del web della sua rovinosa caduta a terra poco prima della fine della puntata.

La presentatrice è consapevole di essere una miniera di imprevisti, e ha rivelato recentemente quale è stato il momento più imbarazzante assicurando, tuttavia, di possedere una grande autoironia e di non offendersi per le critiche. Dopo gli ultimi strafalcioni nello studio de L’Isola, Ilary è stata intercettata da Valerio Staffelli, inviato di Striscia la Notizia, che ha donato alla romana il famoso Tapiro D’Oro. Come prevedibile, Blasi ha accettato con il sorriso in faccia, raccontando di essere in grande sintonia con Vladimir e Nicola, che sono perfetti compagni di disavventura, e ammettendo di essere consapevole di essere talvolta goffa e disattenta anche durante le dirette su Canale5.

Ilary ha scherzosamente invitato Staffelli a darle nuovi premi, assicurando che non sarà la prima né l’ultima volta che commette un errore strappando un sana risata ai telespettatori, per poi mettere fine alle indiscrezioni sulla presunta crisi con il marito Francesco Totti. Pochi mesi fa, la notizia fece il giro del web e l’ex calciatore smentì tutto sui social, seguito a ruota dalla moglie che riconferma a Staffelli la verità: nessuna crisi, si è trattato di gossip infondato.

