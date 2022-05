Gossip TV

La produzione chiede ai naufraghi di scegliere se proseguire il loro percorso o abbandonare l'Isola dei Famosi per sempre: nel corso della diciannovesima puntata in onda questa sera, le decisioni.

Oggi, tutti i naufraghi ella sedicesima edizione dell'Isola dei Famosi, sono stati messi al corrente del prolungamento del reality la cui finalissima è prevista per lunedì 27 giugno prossimo.

Isola dei Famosi, messi davanti alla scelta del prolungamento: molti questa sera potrebbero ritirarsi

Tutti i concorrenti hanno accettato di restare per un massimo di due mesi mentre come sappiamo, Mediaset ha deciso si posticipare di trenta giorni la conclusione dell'adventure game di Canale 5.

"Nel corso della serata i naufraghi condivideranno col pubblico le decisioni sul loro futuro all’Isola: continuare a lottare per la vittoria nell’edizione più lunga di sempre o rinunciare e tornare in Italia? Chi deciderà di restare? Chi abbandonerà il gioco?", si legge sul comunicato ufficiale.

Nel corso dunque della diciannovesima puntata in onda oggi, lunedì 23 maggio 2022, in diretta sulla rete ammiraglia Mediaset, scopriremo le loro decisioni.

A dover decidere "dentro o fuori" Carmen Di Pietro e il figlio Alessandro, i fratelli Tavassi, I fidanzati Lory Del Santo e Marco Cucolo, Blind, Nick de I Cugini di Campagna, Nicolas Vaporidis, Estefania Bernal e Roger Balduino.

Alessandro, nel corso delle ultime ore, pareva in bilico, anche se ha potuto parlare con Carmelina che l'ha spinto a restare. Stesso discorso per Blind che ha avuto sostegno da parte della fidanzata. Guendalina e Edoardo Tavassi così come modelli Estefania e Roger, non avrebbero impedimenti e sono tutti motivati a restare, mentre ci sono parecchi dubbi Nick e Nicolas, entrambi infortunati, in condizioni quindi non ottimali per continuare il gioco.

Stasera, nel corso della nuova puntata con L'Isola dei Famosi, tutti i concorrenti saranno chiamati a comunicare la loro decisione in merito.

