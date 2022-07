Isola dei Famosi, Mercedesz Henger risponde al suo ex Lucas Peracchi: “Non è stato carino”

Gossip TV

La 30enne italo-ungherese, tra le protagoniste della sedicesima edizione dell'Isola dei Famosi, è tornata a parlare del suo ex fidanzato, l'ex tronista Lucas Peracchi.

Durante l'avventura all'Isola dei Famosi di Mercedesz Henger, il suo ex fidanzato ed ex tronista di Uomini e Donne Lucas Peracchi, ha commentato la forma fisica della sua ex compagna, postando anche un'immagine che andava ad evidenziare l'aspetto di Merdecesz meno tonica e allenata di quando frequentava Lucas che è anche un personal trainer.

"In questo scatto era quando si allenava con me ed è un dato di fatto. Adesso potete vederla a L’Isola dei Famosi e datevi da soli delle risposte. Non mi alleno con lei da un anno e mezzo. Potrei esprimermi, ma non lo faccio, anche se è il mio lavoro. Non vorrei anche essere accusato di parerismo", ha dichiarato Lucas a Biccy.

A distanza di qualche settimana, l'ex naufraga ha risposto a Peracchi in un'intervista rilasciata a Nuovo.

"Quella è una sua opinione. Non è carino commentare il fisico di una ragazza. Lui ha l’abitudine di esprimersi così. Noi ci siamo lasciati da più di un anno. Spero che sia felice nella sua nuova vita che però non riguarda più la mia." ha dichiarato Merdecesz che è tornata a parlare anche della loro relazione: "Questa è una storia che mi rimarrà nel cuore per sempre. Abbiamo vissuto momenti bellissimi ma verso la fine litigavamo davvero troppo e ci siamo allontanati. Non abbiamo più avuto nessun contatto, neppure telefonico. Non c’è n’è motivo. Resta ciò che abbiamo condiviso".

Lucas nell'intervista a Biccy ha anche parlato del litigio tra Mercedesz e la madre Eva Henger. A tal proposito, l'ex naufraga ha confermato che Lucas in merito alla questione tra loro, non c'entrava nulla.

“Se lui è stato la causa dell’allontanamento con mia madre Eva? Non sono d’accordo. Ora avremo occasione di parlare e chiarire in privato. Lasciamo da parte le persone che si intromettono nel rapporto madre-figlia. L’importante è quello che ci eravamo dette noi e le cose che ci avevano ferito reciprocamente".

Scopri le ultime news sull'Isola dei Famosi