Isola dei Famosi, Matilde Brandi viola il regolamento del reality show: arrivano i provvedimenti della produzione

Matilde Brandi nei guai a L'Isola dei Famosi. La showgirl e ballerina, leader di questa settimana, ha violato le regole del reality show di Canale 5 condotto da Vladimir Luxuria e la produzione ha deciso di prendere provvedimenti punendo lei e tutto il suo gruppo.

Matilde infrange le regole de L'Isola dei Famosi

A L'Isola dei Famosi è arrivato un nuovo provvedimento disciplinare. A infrangere le regole del popolare reality show condotto da Vladimir Luxuria è stata la showgirl Matilde Brandi. Il comportamento della naufraga, che avrebbe oltrepassato i limiti consentiti per pescare, non è passato inosservato alla produzione, che è intervenuta subito con una severa punizione. A confermarlo il comunicato pubblicato sul sito della trasmissione: "Matilde oltrepassa il limite e lo Spirito dell'isola punisce tutta la squadra: per 48 ore i Coquinos non potranno pescare".

I provvedimenti presi dalla produzione de L'Isola dei Famosi, quindi, hanno colpito Matilde ma anche tutto il suo gruppo, che non potrà pescare per le prossime 48 ore. Mortificata per l’accaduto, la showgirl si è subito scusata con i suoi compagni di avventura: "Non c’è nessun filo giallo o qualcosa che delimita. Non essendoci fili non si capisce. Io poi non ero nemmeno a pescare, ma a prendere delle cose. Ragazzi mi dispiace tanto non so cos’altro dirvi". Dopo aver ascoltato la naufraga, Artur ha cercato di consolarla invitandola a non preoccuparsi: "Andremo a cercare cocchi".

Non c'è pace per questa edizione de L'Isola dei Famosi. Stando alle ultime indiscrezioni riportate da Davide Maggio, infatti, il reality show di Canale 5 andrà incontro a un ulteriore cambio di programmazione per tentare di risollevare gli ascolti. Salvo imprevisti dell'ultimo minuto, la prossima puntata sarebbe prevista per il 22 maggio e dovrebbe tornare anche il doppio appuntamento settimanale. Al momento, però, non è ancora giunto un comunicato ufficiale da parte della produzione. Staremo a vedere cosa deciderà di fare Mediaset.

