Isola dei Famosi, Marco Mazzoli: "Sono uscito più forte! Non rifarei questa avventura per nessun motivo al mondo, ma..."

La lettera di Marco Mazzoli dopo la sua vittoria a L'Isola dei Famosi.

Marco Mazzoli ha vinto la diciassettesima edizione de L'Isola dei Famosi. A pochi giorni dalla finale, andata in onda lunedì 19 giugno 2023 su Canale 5, lo speaker radiofonico de Lo Zoo di 105 è tornato sui social per fare un bilancio del suo intenso percorso in Honduras attraverso una lunga lettera.

Il bilancio di Marco Mazzoli sul suo percorso a L'Isola dei Famosi

A distanza di alcuni giorni dalla finale de L'Isola dei Famosi, Marco Mazzoli ha scritto una lunga lettera alla sua "isola". Il vincitore della diciassettesima edizione del popolare reality show condotto da Ilary Blasi è tornato sui social lasciandosi trasportare dalle emozioni:

Cara Isola, Sono in volo verso casa. Sono ancora frastornato, porto le tue ferite, sbucciature, graffi e morsi di ragni, su tutto il corpo! Sono entrato in questo gioco assurdo, convinto di poterti distruggere, smascherare, modificare, perché non mi sono mai piaciuti i reality e da condottiero de Lo Zoo di 105 pensavo di poterti domare. Dopo pochi giorni, mi hai letteralmente ribaltato come un calzino, privato delle mie certezze, abitudini, amori, amici, della mia libertà e dignità. Per 5 lunghe settimane, ti ho odiato, combattuto, ma poi ho dovuto cedere al tuo volere, altrimenti mi avresti fatto a pezzi!

E ancora:

Dalla quinta settimana, mi sono lasciato andare, ho messo il “Mazzoli” dello Zoo in pausa e ho lasciato uscire il vero “Marco” e da li, le cose sono cambiate radicalmente! Mi hai fatto piangere, mi hai fatto ridere, mi hai costretto a vivere con meno del essenziale, mi hai fatto soffrire la fame, affrontare giochi complessi, mentre il mio corpo era senza forze, ma nonostante tutto, ti devo ringraziare…. Sono uscito più forte, con la lista delle priorità di vita totalmente ribaltata, mi hai tolto tutto, ma regalato tanti insegnamenti! Non rifarei questa avventura per nessun motivo al mondo, ma la porterò dentro di me per sempre! Mi duole ammetterlo, ma mi hai battuto, non ho vinto io, hai vinto tu!

