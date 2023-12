Isola dei Famosi, Marco Mazzoli si è deciso: la romantica proposta di matrimonio a Stefania Pittaluga!

Gossip TV

Dopo averlo promesso in diretta a L'Isola dei Famosi, Marco Mazzoli si è finalmente deciso a chiedere la mano di Stefania Pittaluga e organizzare il matrimonio che ha sempre desiderato!

Marco Mazzoli ha trionfato all'Isola dei Famosi, il reality di Canale5 condotto da Ilary Blasi, e in occasione della sua permanenza in Honduras, aveva rivelato in diretta nazionale che avrebbe chiesto nuovamente la mano di Stefania Pittaluga, per regalarle il matrimonio che ha sempre meritato.

Isola dei Famosi, Marco Mazzoli chiede (di nuovo) a Stefania Pittaluga di sposarlo!

Con un video pubblicato sul suo profilo Instagram, lo speaker di Lo Zoo di Radio 105 ha finalmente deciso di far fede a quella promessa e ha chiesto alla moglie Stefania Pittaluga di sposarlo. Nel video, la moglie segue Mazzoli confusa, non comprendendo cosa sta succedendo, fino a quando lo speaker non si è inginocchiato e le ha rivolto la tradizionale domanda. La risposta, data tra le lacrime, è stata un "Amore, sì, finalmente".

A corredo del filmato pubblicato, Mazzoli ha voluto inoltre rivolgere alcune parole ai suoi followers, spiegando la natura del suo gesto:

"L’ho promesso in circostanze decisamente insolite (in diretta tv su Canale5), puzzavo come una pattumiera ed ero molto scosso dagli eventi! Ci ho messo un po’ a realizzare il tuo sogno, in queste cose sono parecchio imbranato e goffo, ma sappi che Ti Amo immensamente e mi scoppia il cuore quando ti vedo felice! Senza tagli, senza filtri, tutto estremamente semplice e improvvisato…come la nostra vita!"

La coppia, infatti, era convolata a nozze a Miami, in fretta e furia, con una semplicissima cerimonia ed era stato lo stesso Mazzoli ad affermare che la sua Stefania non aveva mai avuto un ricordo felicissimo di quel matrimonio, perciò, all'epoca della sua permanenza in Honduras aveva promesso che avrebbe rimediato:

"Mia moglie è una donna fortissima, è così forte che è riuscita a cambiarmi. Mi hamigliorato come essere umano. Lei odia il fatto che ci siamo sposati a Miami con 130 dollari. Lei sogna il matrimonio. Prometto davanti a tutti che quando esco da qua organizzo un vero matrimonio a mia moglie e vi invito tutti. Lei è la mia metà perfetta, l’esatto 50% che mi manca. Lei mi completa"

