Isola dei Famosi, Marco Mazzoli contro Helena Prestes: "Tu non puoi arrivare là e..."

Tensione a L'Isola dei Famosi dopo il ritorno di Helena Prestes.

Dopo essersi confrontata con Pamela Camassa e Alessandra Drusian, Helena Prestes ha discusso con Marco Mazzoli e Fabio Ricci. Il motivo? Il comportamento della naufraga de L'Isola dei Famosi, che ha lasciato di proposito le sue scarpe appese nell’accampamento del cantante dei Jalisse provocando la reazione dei naufraghi.

Marco Mazzoli stanco di Helena Prestes

Mi sa che le lascio lì, tanto la testa non la sbatti. Il telo è di tutti e le ho messe lì per non farle bagnare quando piove [...] E dove le metto? Non mi piace lasciare le mie cose per terra..

Il gesto di Helena non è per niente piaciuto a Fabio, che l'ha invitata più volte a spostare le sue scarpe. Se il cantante dei Jalisse si è poi arreso, diversa è stata la reazione di Marco Mazzoli. Vedendo il gesto della modella come una grande mancanza di rispetto, lo speaker radiofonico de Lo Zoo di 105 ha preso le scarpe e le ha buttate via:

Tu non puoi arrivare là e mettere le tue scarpe dove dorme Fabio ha dichiarato Mazzoli nel confessionale - come per dire io mi sto creando il mio angolino, voglio il mio fuoco, voglio comandare io perché sono la regina della mia nuova tribù che in realtà non dovrebbe esistere, però ti lascio le scarpe sopra la testa per farti capire che se volessi, posso tornare.

