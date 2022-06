Gossip TV

Dopo Roger Balduino, Jovana Djordjevic e Patrizia Bonetti, anche il fidanzato di Lory Del Santo, Marco Cuculo, ha dovuto dire addio all'Isola dei Famosi a distanza di pochi giorni dall'eliminazione della showgirl veneta.

Isola dei Famosi, Marco Cuculo si è ritirato: il motivo

L'annuncio è stato comunicato pochi istanti fa sulle pagine social ufficiali del reality show:

"Per motivi medici Marco Cucolo deve abbandonare definitivamente"

Nei giorni scorsi, il compagno di Lory Del Santo era finito in infermeria ‘per degli accertamenti medici’ insieme ad Edoardo Tavassi. Non sembrava nulla di grave ma, evidentemente, le sue condizione sono peggiorate o necessitano di accertamenti o esami più approfonditi. Quello di Cuculo è il quarto ritiro della sedicesima edizione dell'Isola dei Famosi. I motivi saranno chiariti nel corso della ventitreesima puntata dell'adventure game di Canale 5, in onda domani, venerdì 10 giugno.

