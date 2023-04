Isola dei Famosi, malore per Helena Prestes: ecco cosa è successo

Gossip TV

Momenti difficili per la naufraga Helena Prestes a L'Isola dei Famosi: "Delirava e ha vomitato".

Momenti difficili per Helena Prestes a L'Isola dei Famosi. La bella e giovane naufraga ha avuto un malore a pochi giorni dall’inizio della sua avventura a Cayo Cochinos facendo seriamente preoccupare tutti gli altri concorrenti del reality show condotto da Ilary Blasi.

Helena Prestes si sente male a L'Isola dei Famosi: la reazione dei naufraghi

Attimi di panico a L'Isola dei Famosi. Come riportato da Biccy, nella notte fra il secondo e il terzo giorno, Helena Prestes si è sentita male dopo aver mangiato dei lumaconi di mare crudi pescati da Nathaly Caldonazzo. A lanciare l'allarme è stata Corinne Clery che, resasi conto delle condizioni di salute della naufraga, ha allertato tutti.



Guarda L'Isola dei Famosi in streaming gratuitamente su Mediaset Infinity

"Helena questa notte ha vomitato e ora si sente male, ha mal di gola e spossatezza" ha raccontato l'attrice Clery per poi rivolgersi direttamente alla Prestes "Deliravi. Non capivo cosa dicevi parlavi in portoghese, forse stavi sognando?". Secondo Simone Antolini, la naufraga sarebbe stata vittima di una intossicazione alimentare: "Mi sa che Helena ha preso un’intossicazione alimentare, ha mangiato cose crude che non avrebbe dovuto mangiare".

Leggi anche Tutti contro Helena Prestes

Fortunatamente l'emergenza è rientrata. Helena si è ripresa ma, prima di farla rientrare in gioco, la produzione de L'Isola dei Famosi si è voluta assicurare che la modella stesse veramente bene. L'appuntamento è per il prossimo lunedì 24 aprile 2023 in prima serata su Canale 5. Non mancate!

Scopri le ultime news su L'Isola dei Famosi.