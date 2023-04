Isola dei Famosi, i naufraghi contro Helena Prestes: "Polemica continua!"

Gossip TV

Dopo pochi giorni all'interno de L'Isola dei Famosi, i naufraghi iniziano già a manifestare le prime insofferenze e hanno da ridire sull'atteggiamento di Helena Prestes. Vediamo cosa è successo.

L'Isola dei Famosi è appena iniziata e i naufraghi sembrano aver già trovato la loro "pecora nera", la naufraga che a detta loro non fa che fare polemiche su tutto: per questa edizione del reality di Canale 5 è la modella brasiliana Helena Prestes.

Isola dei Famosi, Helena Prestes al centro delle polemiche

Nel daytime del reality andato in onda oggi pomeriggio, Helena Prestes è stata al centro della polemica: la tribù delle Chicas, infatti, si è riunita per cercare di capire di cosa la modella si lamentasse e a quanto pare Prestes ha avuto da ridire sulla posizione del telo che copriva il loro rifugio che si muove continuamente e non la fa riposare.

Quando una delle sue compagne le fa notare che però il telo si è mosso poco, Helena ha sbottato dicendo che le davano la colpa:

"Anche il primo giorno ho dormito ed ero tutta bagnata, ma non ho attaccato voi, dicendo che era colpa vostra. State dicendo che è colpa mia"

Ma Corynne Clery l'ha fermata, dicendo che nessuno la stava attaccando e anzi le avevano detto che la sua capannna era stupenda. Anche gli altri naufraghi hanno avuto da ridire, ammettendo che Helena è molto polemica:

"Si alza con la polemica e va a dormire con la polemica...e il vittimismo"

