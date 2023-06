Isola dei Famosi, malore in diretta per Alessandra Drusian: ecco cosa è successo

Gossip TV

Alessandra Drusian si sente male in diretta a L'Isola dei Famosi: "Ha avuto un attacco d'ansia".

Malore in diretta a L'Isola dei Famosi per Alessandra Drusian. Durante l'ultima puntata del reality show, andata in onda lunedì 5 giugno 2023 in prima serata su Canale 5, la cantante dei Jalisse ha avuto un attacco di panico che non le ha permesso di portare a termine la gara contro Cristina Scuccia.

Malore per Alessandra Drusian: ecco cosa è successo in diretta

Momento difficile per Alessandra Drusian a L'Isola dei Famosi quando lei e Cristina Scuccia sono state chiamate a superare un percorso con una serie di ostacoli. Durante la gara, infatti, la cantante dei Jalisse ha mostrato dei segni di cedimento che hanno seriamente preoccupato tutti i presenti in studio.

Ilary Blasi ha chiamato Alvin insistentemente finché la telecamera non ha inquadrato Alessandra in preda ad un vero e proprio attacco di panico in acqua. Sostenuta dall'inviato de L'Isola dei Famosi, che ha cercato di riportarla sulla spiaggia, la naufraga si è lasciata andare a un pianto liberatorio.

A far luce sulla situazione ci ha pensato proprio Alvin che, interpellato dalla Blasi, ha rassicurato tutti spiegando:

Ha avuto un attacco d'ansia, stiamo cercando di calmarla un pochino, ma lei sta bene, era arrivata in un punto in cui non toccava e si è lasciata prendere. Ora le diamo un goccio d'acqua, ma comunque sta bene.

