Isola dei Famosi: Luce Caponegro è la prima eliminata del reality, la confessione amara: "Mi servono soldi"

Gossip TV

Nel corso del terzo appuntamento con l'Isola dei Famosi, andato in onda ieri, lunedì 15 aprile, Selen, pseudonimo di Luce Caponegro, attrice pornografica italiana, ha dovuto dire addio al reality show ma il suo appello non è passato inosservato.

Nel corso del terzo appuntamento con l'Isola dei Famosi, andato in onda ieri, lunedì 15 aprile, Selen, pseudonimo di Luce Caponegro, ex attrice pornografica italiana, ha dovuto dire addio definitamente al reality show diventando la prima naufraga eliminata ufficiale.

Isola 2024, Luce Caponegro prima eliminata, aveva bisogno di restare per motivi economici

Quest'anno infatti, a differenza delle altre edizioni, non sono previste "ultime spiagge" ovvero altre isole in cui i concorrenti eliminati potevano tornare in gioco.

Luce era al televoto contro Peppe Di Napoli, Samuel Peron e Khady Gueye e la 57enne romana ha avuto la peggio con il 14% di voti. Prima di conoscere il risultato, Selen ha confessato il suo bisogno di restare in gioco a causa di problemi economici: "Salvatemi perché ho bisogno di stare qui, ho bisogno dei soldi che guadagnerei se restassi per lungo tempo qui che mi aiuterebbero a riconquistare la mia libertà.." ha dichiarato la Caponegro già convinta dell'esito del televoto dopo essere rimasta in gioco contro Samuel.

"Sono fuori dallo show business da tempo, Peppe ha due milioni di follower. Quando ho visto che era stato salvato Peppe, ho capito che sarei uscita io, però sono nell’accettazione e troverò un altro modo. È stata comunque una bellissima opportunità, ne sono comunque contenta."

Per Luce non ci saranno altre isole e dovrà fare rientro in Italia. In questa edizione, Vladimir Luxuria ha precisato più volte che il pubblico è sovrano e i naufragi che i telespettatori vorranno eliminare non avranno seconde possibilità. Al termine della terza puntata, i nominati sono stati Daniele Radini Tedeschi e Artur Dainese, Francesco Benigno e Peppe Di Napoli e Joe Bastianich, quest'ultimo nominato dal leader Samuel Peron.

Scopri le ultime news sull'Isola dei Famosi