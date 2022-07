Gossip TV

L'intervista all'ex corteggiatore ed ex naufrago Luca Daffrè, tra i finalisti della sedicesima edizione dell'Isola Dei Famosi.

Il bel modello originario di Trento ed ex corteggiare di Uomini e Donne, Luca Daffrè, è stato uno dei protagonisti della sedicesima edizione dell'Isola dei Famosi. Arrivato in corsa, Luca è riuscito ad arrivare alla finalissima, classificandosi al secondo posto dietro a Nicolas Vaporidis.

Isola dei Famosi, Luca Daffrè risponde alle accuse di Lory Del Santo e chiarisce il suo rapporto con Marialaura De Vitis

La sua è stata una bella avventura quella trascorsa in Honduras ed è riuscito a dimostrare forza e determinazione, creando anche bei legami con i suoi compagni d'avventura.

Intervistato da Fanpage, Daffrè ha parlato della sua recente esperienza nel reality:

"Sono ancora un po’ scombussolato. Ho sempre fatto sport e all’inizio del mio percorso nel programma ero spaventato, rischiavo di perdere anni di allenamento. Ma ho perso 12 kg, pensavo peggio. […] Ho cercato di fare uscire il vero Luca, quello che ancora nessuno conosceva. Quando sei un bel ragazzo ed entri a percorso iniziato c’è sempre un po’ di pregiudizio. Ho cercato di far venire fuori il mio carattere, come sono nella vita di tutti i giorni, il Luca che si mette a disposizione degli altri. Ho tirato fuori la mia semplicità, rispetto per gli altri, ho sempre cercato di aiutare tutti. Mi sentivo come in dovere di aiutare il gruppo. Quando entri a percorso iniziato con più energie, è giusto dare tutto ciò che hai, facendo riposare chi lavora di più, mettendoci più energia.

Luca Daffrè ha parlato anche di alcuni suoi compagni d'avventura, tra cui Carmen Di Pietro con cui ha instaurato una bella amicizia, Edoardo Tavassi e Lory Del Santo che lo accusato di aver violato il regolamento:

"Quando Edoardo si è ritirato siamo rimasti scioccati: la sua figura era importantissima per noi, meritava la finale. […] Lory Del Santo è la persona più falsa che c’è stata nel programma. Quando sono entrato mi elogiava in modo ossessivo, pensava che comprandomi io potessi salvarla o evitarle le nomination, poi mi ha preso di mira, mi ha dato del viscido sulla base del nulla. Diceva che ero il burattino di Nicolas ma lui mi ha insegnato tantissime cose, è nato un rapporto. È vero che ho trasgredito una regola, ma in quella occasione ho tirato fuori il mio lato umano, mi è venuto spontaneo dare un pezzo di pizza a Nicolas e Carmen e tutti hanno apprezzato il gesto."

Per quanto riguarda Marialaura De Vitis e il rapporto creato all'Isola, l'ex naufrago ha dichiarato:

"Ci siamo sempre stati l’uno per l’altro e ci siamo dati forza. Nelle ultime settimane alcuni suoi atteggiamenti mi hanno dato fastidio, ne ho parlato con lei a telecamere spente. Mi sarebbe piaciuto che fosse stata più limpida. Non penso che avremo mai una relazione fuori, per me è un’amica, le voglio bene ma se non è scattato lì non penso possa scattare adesso. Da parte sua, come ha ammesso, c’era più voglia di continuare una frequentazione fuori ma per me se non scatta la scintilla subito, vuol dire che devo fermarmi. Sono entrato con un’opinione diversa di lei, pensando alla sua relazione passata e alle sue esperienze televisive. La vedevo come una persona furba, che avrebbe fatto qualsiasi cosa per emergere. Alcuni pregiudizi sono rimasti. Ho conosciuto una Maria Laura diversa, però metto tutto sulla bilancia. Abbiamo fatto il viaggio insieme, ci siamo detti che non c’è alcun rancore, è una ragazza d’oro, mi è stata vicina e la ringrazierò sempre, mi ha dato molta forza, ma non è la ragazza che può starmi accanto in una relazione."

