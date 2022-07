Gossip TV

Isola dei Famosi, Luca Daffrè confessa un flirt con Sophie Codegoni e spiega il tatuaggio del cervo

Il modello trentino, Luca Daffrè, ex corteggiatore di Uomini e Donne e finalista all'Isola dei Famosi, ha raccontato di aver avuto una liaison con una nota ex tronista ex concorrente del Gf Vip 6.