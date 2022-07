Isola dei Famosi, Lory Del Santo sulla separazione di Totti e Ilary: "C'è sempre il desiderio di andare in altre vie.."

Gossip TV

La showgirl, tra i protagonisti della sedicesima edizione dell'Isola dei Famosi, intervistata nel programma radiofonico Non Succederà Più.

Lory Del Santo, dopo aver vinto L'Isola dei famosi nel 2005 e coprire il ruolo di opininista nella quarta edizione, è tornata a mettersi in gioco come naufraga nella sedicesima edizione appena conclusa e tornando ad essere una delle protagoniste del reality-show.

Isola dei Famosi, Lory Del Santo sulla separazione di Totti e Ilary: "Il desiderio di andare in altre vie.."

Intervisrta nel programma radiofonico Non Succederà Piu condotto da Giada Di Miceli, è tornata a parlare della sua esperienza in Honduras e dei suoi ex compagni di avventura nel game show condotto da Ilary Blasi:

"Pensavo di avere degli amici tipo Clemente, Laura. Pensavo che visto che ci siamo incontrati per primi alla partenza avessimo creato un clima di fiducia, invece no. È bastato che Nicolas Vaporidis confidasse qualche sospetto infondato su di me, qualche voce negativa a creare una barriera insormontabile. È stato lui a mettere in giro queste voci, ha detto che io avevo detto cose contro di loro. Ha fatto un accordo con Carmen e i Tavassi, di non votarsi tra di loro. Io gli ho detto che le altre coppie volevano mettersi d’accordo e votarlo. Lui l’ha raccontato, è bastato questo a mettermi contro tutti."

Lory ha poi parlato del vincitore, Nicolas Vaporidis:

"È riuscito a creare una fortezza con Edoardo e Guendalina Tavassi, Alessandro e Carmen Di Pietro e andare contro gli altri. Prima contro Roger, poi ha capito che conveniva andare contro Laura e Clemente. È stato bravo. Faceva finta di lavorare contando due legni e andando a pescare una volta ogni due settimane."

La showgirl veronese ha poi parlato del ruolo ricoperto dagli opinionisti:

"Io penso che loro abbiamo condizionato tantissimo il pubblico. Vladimir ha detto delle cose che mi hanno fatto venire i capelli bianchi. Ci sono cose che non si dicono, posso starti antipatica, mi puoi odiare ma non puoi inventare cose mai esistite. La cosa mi ha stupito. Ilary invece è simpatica, è neutra, non ha opinioni particolari visto che è alla conduzione."

Lory Del Santo ha parlato anche della recente separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti:

"Dopo 17 anni qualcosa può incepparsi, ci può sempre essere il desiderio di sondare altre vie. È così, può succedere."

Infine, parlando del compagno Marco Cucolo, l'ex naufraga ha detto:

"Lui è a Napoli, deve operarsi. Siamo divisi adesso ma poi verrà da me se i tempi dell’operazione lo permettono."

Scopri le ultime news sull'Isola dei Famosi