Isola dei Famosi, Lory Del Santo ''ingiustamente massacrata'': la denuncia

Il manager di Lory Del Santo furioso dopo l’eliminazione della naufraga da L’Isola dei Famosi.

Dopo mesi di polemiche, eliminazione e grandi ritorni tra il gruppo di naufraghi che mai l’ha veramente e completamente accettata, Lory Del Santo è stata costretta a lasciare L’Isola dei Famosi. Un’eliminazione quella dell’attrice che pesa, creando polemiche e scatenando l’ira dell’agente di Lory, che ha lanciato accuse ai naufraghi ma anche alla padrona di casa del reality show di Canale5.

Isola dei Famosi, Lory Del Santo eliminata: la furia del suo manager

Lory Del Santo non ha avuto vita facile in Honduras, diventando spesso oggetto di discussioni feroci con il resto dei naufraghi, accusata di aver giocato di strategia e di non essere mai stata sincera. Se da una parte i naufraghi si sono molto affezionati al compagno dell’attrice, Marco Cucolo, dall’altra parte questo affetto non sembra essere stato esteso a Lory salvo rari casi.

Negli ultimi giorni, poi, la naufraga si è trovata attaccata su tutti i fronti dopo aver preso le parti di Nick e il pubblico si è trovato d’accordo con i concorrenti sancendo, dopo mesi di ripescaggi, l’eliminazione definitiva di Lory da L’Isola dei Famosi. Prima di salutare tutti e lasciare la Palapa, Lory ha avuto uno scontro anche con Vladimir Luxuria, che ha accusato la naufraga di non essere trasparente. Tante critiche che non sono affatto piaciute a Paolo Chipparo, manager dell’attrice, il quale si è lasciato andare ad un lungo sfogo.

“Mi è dispiaciuto solo come sia stata etichettata, massacrata senza pietà da un branco di lupi, compreso qualcuno in studio. Mi è dispiaciuto che nessuno abbia raccontato il coraggio che ha sempre avuto ad affrontare la vita, con lealtà è sincerità, rialzandosi sempre dopo ogni caduta, con grande dignità”.

Il manager di Lory ha fatto intendere di essere furioso per il trattamento riservato alla sua protetta, sottolineando come lei sia tra le pochissime a non aver mai ricevuto neppure uno sorpresa durante questo durissimo percorso, e alludendo alla ferocia delle critiche di Luxuria, considerate fuori luogo ed eccessive. Non resta che attendere l’ingresso di Lory in studio per scoprire quali e quanti sassolini dalle scarpe la naufraga deciderà di levare.

