Isola dei Famosi, Lory Del Santo fa scattare l’ennesimo scontro

Lory Del Santo vuole rendersi utile con il fuoco ma i naufraghi de L’Isola dei Famosi non sopportano le sue domande.

Lory Del Santo è una personalità scomoda e spesso crea tensione tra i naufraghi de L’Isola dei Famosi, che si soffermano sulle sue strategie dimenticando il grande supporto che la concorrente dà quotidianamente. Dopo aver parlato della raccolta della legna per il fuoco con Lory, Nick si mostra decisamente infastidito e pronto a vendicarsi della Nomination dell’attrice e del compagno Marco Cucolo.

Isola dei Famosi, Nick infastidito da Lory Del Santo

Decisa vincere la sedicesima edizione de L’Isola dei Famosi, arrivando a svelare qualche strategia di troppo e a far storcere il naso ai colleghi naufraghi, Lory Del Santo non si ferma davanti a nulla e c’è da riconoscerle il merito di impegnarsi tantissimo nelle attività quotidiane, come quella del mantenimento del fuoco. Essendo divisi in due fazioni, i concorrenti devono aiutarsi a turni ed Edoardo Tavassi, che ha smascherato Roger e Beatriz, è stato nominato il guardiano del focolare, con il potere di dare direttive agli altri su questo argomento. Lory si è mostrata immediatamente entusiasta all’idea di aiutare, ma non è riuscita a raccogliere un tronco abbastanza grande, chiedendo così a Nick di darle una mano. Il cantante, tuttavia, è furioso con la collega perché certo che lei lo abbia nominato, e non trova giusto che Lory faccia finta di nulla adesso.

“Ma perché loro devono avere il mio aiuto? Anche Carmen me lo ha detto […] Adesso lei ha trovato quello che viene, tranquillo, e Marco non lo chiama mai. Mi ha dato fastidio l’atteggiamento di Lory, chiede sempre una mano a me anche se poi mi ha nominato. Vuoi cercare di essere amica, e questo mi fa strano. Marco, invece, nemmeno mi guarda in faccia. Potevano anche votare qualcun altro”.

Nick si è sfogato con Guendalina Tavassi e Carmen Di Pietro, che ha invitato il naufrago a parlare chiaro con Lory e a dirle di non contare su di lui. Insomma, il malumore cresce e Lory potrebbe scatenare l’ennesima lite tra naufraghi prima della puntata de L’Isola dei Famosi.

