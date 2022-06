Isola dei Famosi, Lory Del Santo e Marco Cucolo in crisi: lo annuncia un comunicato

Gossip TV

E' un momento difficile per i due ex naufraghi dell'Isola dei Famosi, fidanzati da ben nove anni: ecco cosa sta succedendo.

Lory Del Santo e Marco Cucolo sono in crisi. A confermarlo, è stato il comunicato stampa diffuso da Mediaset in merito alle anticipazioni della ventitreesima puntata de L’Isola dei Famosi in onda tra poco in diretta su Canale 5.

"Lory Del Santo sarà ospite in studio per parlare della sua relazione in crisi con Marco Cucolo proprio a causa di ciò che è successo sull’Isola: la loro storia è davvero al capolinea?" si legge sul comunicato diramato oggi.

Lory e Marco, sono entrambi reduci dalla lunga permanenza sulle spiagge dell'Honduras nella loro avventura come naufraghi della sedicesima edizione del reality. La showgirl è stata eliminata al televoto mentre Cuculo ha dovuto lasciare in seguito ad un problema di salute al fegato e allo stomaco.

Poco prima dell'eliminazione della Del Santo sono nate alcune incomprensioni con il suo compagno nate dal comportamento della showgirl con gli altri naufraghi. Proprio per questo motivo, tra i due è necessario un chiarimento che avverrà proprio stasera nel corso della ventitreesima puntata. La stessa attrice, rispondendo a delle domande dei fan sul profilo Instagram del reality, ha ammesso di aver vissuto con il fidanzato qualche divergenza durante la loro avventura:

“Sto con Marco da nove anni e quindi il nostro è amore è verissimo, ma penso che L’Isola lo abbia un po’ condizionato!

