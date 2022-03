Isola dei Famosi 2022: ecco il cast al completo

Gossip TV

Tutti i Vip che faranno parte della sedicesima edizione dell'Isola dei Famosi.

Lunedì 21 marzo prossimo, tornerà in onda la sedicesima dell'Isola dei Famosi condotta, per la seconda volta consecutiva da Ilary Blasi affiancata da Alvin nel ruolo di inviato e Vladimir Luxuria e Nicola Savino come opinionisti.

Quest'anno il cast si dividerà tra single e coppie per un totale di 22 concorrenti. Ecco il cast ufficiale dell'Isola dei Famosi 2022, svelato dal portale di Tvblog:

Isola dei Famosi, il cast delle coppie

I Cugini di Campagna (due di loro)

Clemente Russo con la moglie Laura

Guendalina Tavassi con il fratello Edoardo

Carmen Di Pietro con il figlio Alessandro

Lory Del Santo col fidanzato Marco

Jeremias Rodriguez col padre Gustavo

Isola dei Famosi, il cast dei single

Marco Melandri (single)

Antonio Zequila (single)

Roger Balduino (single)

Blind (single)

Nicolas Vaporidis (single)

Ilona Staller (single)

Floriana Secondi (single)

Roberta Morise (single)

Estefania Bernal (single)

Jovana Djordjevic (single)

L'appuntamento con la prima puntata della sedicesima edizione dell'Isola dei Famosi è per lunedì 21 marzo 2022, in prima serata su Canale 5.

