Isola dei Famosi, Licia Nunez contro Blind: "Sfrutta il fatto che è un ragazzino, era sotto l'ala protettiva di Jeremias"

Botta e risposta in diretta a L'Isola dei Famosi tra Licia Nunez e Blind.

Blind continua a stare al centro delle polemiche a L'Isola dei Famosi. Dopo essersi duramente scontrato con Edoardo e Guendalina Tavassi, il giovane cantante si è reso protagonista di un botta e risposta in diretta con Licia Nunez.

L'attacco di Licia Nunez a Blind a L'Isola dei Famosi

Nel corso dell'ultima puntata de L'Isola dei Famosi, andata in onda ieri lunedì 18 aprile 2022, non sono mancati gli scontri tra i naufraghi. Licia, in particolar modo, non ha nascosto la sua antipatia nei confronti di Blind. L'attrice ha infatti rivelato di aver avuto diversi screzi con il giovane rapper durante la settimana accusandolo in diretta di non portare rispetto:

Ci sono stati un paio di screzi nei primi giorni. Credo che il rispetto non abbia una fascia di età, bisogna guadagnarselo e basta. Ci sono delle occasioni in cui Blind sfrutta il fatto che è un ragazzino di 20 anni. Fin quando c'era Jeremias eri sotto la sua ala protettiva. Ora non sei sotto l'ala di nessuno.

Le affermazioni e accuse mosse dalla Nunez a L'Isola dei Famosi non sono per niente piaciute a Blind. Visibilmente infastidito, infatti, il giovane rapper ci ha tenuto a chiarire in diretta la sua posizione sostenendo di essersi preso sempre le sue responsabilità e di non aver mai mancato di rispetto a nessuno dei naufraghi:

Non sono un ragazzino, sono un uomo che l'anno prossimo sposa la sua fidanzata. Mi incavolo se mi danno del ragazzino, non lo sono.

