Isola dei Famosi: le anticipazioni della tredicesima puntata, questa sera su Canale 5

Oggi, domenica 2 giugno 2024, in prima serata su Canale 5, il tredicesimo appuntamento con L’Isola dei famosi. Alla guida della diretta del reality Vladimir Luxuria affiancata in studio da Sonia Bruganelli e dal giornalista del Tg5 Dario Maltese. Inviata in Honduras, Elenoire Casalegno.

Isola dei Famosi, le anticipazioni della semifinale

Questa sera i naufraghi sono pronti a sfidarsi in gare e duelli per conquistare un posto in finale, raggiungendo così Edoardo Stoppa per contendersi la vittoria. Tante sorprese per i naufraghi ancora in gioco: Matilde Brandi potrà riabbracciare la sua amica Manila Nazzaro, volata in Honduras. In studio, invece, ci sarà Iva Zanicchi pronta a sostenere Samuel Peron.

Artur Dainese, ancora una volta, è al centro delle critiche dei suoi compagni, riuscirà ad appianare le divergenze?

Chi tra Artur Daniese, Karina Sapsai e Samuel Peron sarà il primo eliminato? A deciderlo il voto dei telespettatori espresso attraverso quattro canali: App Mediaset Infinity, Sito Web, Smart Tv, SMS.

Infine, spazio alle nuove nomination.

La finale della diciottesima edizione dovrebbe andare in onda mercoledì 5 giugno.

La tredicesima puntata della diciottesima edizione de L'Isola dei Famosi, ci aspetta questa sera, a partire dalle 21.20 su Canale 5.

