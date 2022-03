Isola dei Famosi, la rivolta contro Nicolas Vaporidis da parte di alcuni naufraghi: "Calcolatore! Stratega!

Gossip TV

I coniugi Russo e Roberta Morise attaccano l'attore romano: nuove liti all'Isola dei Famosi.

Durante la terza puntata della sedicesima edizione de L’Isola dei Famosi, Nicolas Vaporidis è stato consacrato il leader della settimana e ha scelto di nominare la coppia formata da Clemente Russo e la moglie Laura Maddaloni che andranno a sfidarsi con Carmen Di Pietro e il figlio Alessandro Iannoni.

Isola dei Famosi, la rivolta contro Nicolas Vaporidis

La nomination di Vaporidis ha creato diversi malumori, in primis, da parte della Maddaloni.

Cioè io sono più contenta che tu mi dicevi “guarda, siccome siete forti io vi mando via, provo a mandarvi via”. Questa è una tua strategia, complimenti, ma se mi dici ti voglio bene, ti amo ti lascio è proprio scema!Ha detto una frase e quella frase mi ha dato fastidio. “Io nomino i più forti e chi stimo veramente tanto come persone e come campioni”. Io questa non l’ho capita ragazzi, spiegatemela voi.Se questa è una tattica complimenti, però è una tattica di un debole, ma se tu mi vuoi prendere in giro, tu a me in giro non mi prendi tutto qua. Ma non dire siete sportivi, sportivi è una cosa, stupidi un’altra sinceramente!

Anche le showgirl Roberta Morise ha espresso il suo dissenso per l’atteggiamento assunto dall'attore romano. La Morise ha infatti scoperto che la decisioni di nominare i coniugi Russo è stata una scelta solo di Nicolas in cui la modella Estefania Bernal non ha avuto voce in capitolo.

Estefania è una persona alla quale voglio molto bene e mi sono sentita di rimproverarla, tra virgolette, nel mio piccolo, perché sono leader in coppia e quindi può e deve decidere anche lei con la sua testa.

Roberta ha dichiarato di aver trovato fuori luogo la nomination e ha definito Vaporidis un calcolatore:

Ce l’ho avuta specialmente con Nicolas nel caso specifico, perché ho trovato veramente fuori luogo la sua nomination. Non mi piacciono le persone calcolatrici e le persone poche schiette.

