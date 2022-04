Gossip TV

Nuove, sconoscertanti dichiarazioni della madre del giovane rapper, tra i protagonisti della sedicesima edizione dell'Isola dei Famosi.

Il giovane rapper originario di Perugia, Blind, tra i concorrenti in gara nell'adventure game di Canale 5 dell'Isola dei Famosi, è stato denunciato dalla madre, Valerica Rujan.

Isola dei Famosi, la madre di Blind: "E' un bugiardo! Mi chiamava down, sta cercando di farmi avere un altro infarto!"

La Rujan, nei giorni scorsi, ha rilasciato un'intervista al quotidiano La Nazione rivelando di aver agito legalmente contro il figlio, in quanto lei e l'altro figlio di 16 anni, fratello minore di Blind, vivrebbero in serie difficoltà economiche e il giovane, pur potendo, non aiuterebbe in alcun modo la sua famiglia.

Il giovane, ex concorrente della quattordicesima edizione di X Factor, nel corso della terza puntata, aveva raccontato della sua adolescenza travagliata, dell'abuso di droghe e della sua rinascita, grazie all'amore per la musica e alla fidanzata Greta. Secondo la madre del naufrago però, ciò che ha raccontato Blind non corrisponderebbe alla verità.

Di recente la signora Rujan ha rilasciato un'altra intervista, questa volta a Donnapop, aggiungendo ulteriori e sconcertanti aneddoti sul suo rapporto con il figlio.

È un bugiardo, sta buttando fango su tutta la sua famiglia per i propri interessi. Sentirlo parlare così mi fa veramente male.Si è rifiutato dicendomi che posso vivere con 600 euro mensili, ma siamo in tre: io, suo fratello e il suo cane. Sono stata costretta a chiamarlo in tribunale.Fa molto male vedere che lui veste Gucci e suo fratello indossa quello che riesco a trovare alla Caritas.

La donna ha poi affermato di non vedere il figlio da diverso tempo.

Non mi vede e non mi sente da un anno. Suo fratello di 15 anni non lo vede da agosto. Una delle sorella anche. L’altra di cui parla sempre, sono anni che non la sente.

E ancora:

Non è mai venuto a trovarmi in ospedale come ha dichiarato. Dovrebbe dire che ho tutte le porte spaccate da lui, che mi diceva “Su***ami il c****”, handicappata down. Queste sono le vere cicatrici, non sono quella che descrive lui. Non gli è mai mancato nulla. È un bugiardo. Sta facendo di tutto per farmi avere un altro infarto.

Al momento Blind non è stato ancora informato delle dichiarazioni della madre. Il giovane potrebbe venirne a conoscenza solo al suo rientro in Italia, conclusa la sua avventura sull'Isola.

