Isola dei Famosi, clamoroso: un naufrago dell'edizione in corso, è stato denunciato dalla madre

Nuovo colpo di scena nella sedicesima edizione dell'Isola dei Famosi: uno dei concorrenti è stato denunciato dalla madre: l'intervista a La Nazione spiega il motivo dell'azione legale nei confronti del figlio.

Nuovo, clamoroso colpo di scena per la sedicesima edizione dell'Isola dei Famosi. Il giovane rapper originario di Perugia, Blind, tra i concorrenti in gara nell'adventure game di Canale 5, è stato denunciato dalla madre Valerica Rujan.

Isola dei Famosi: uno dei naufraghi dell'edizione è stato denunciato dalla madre

Blind, all’anagrafe Franco Rujan, è uno dei concorrenti dell'attuale edizione dell'Isola. A due anni di distanza dalla sua partecipazione a X Factor dove conquistò il terzo posto, il 22enne umbro, ha deciso di mettersi in gioco come naufrago, mettendo momentaneamente in stand by la sua più grande passione, quella della musica. Il cantante ha rivelato di aver vissuto un'infanzia e un'adolescenza difficile, in cui ha abusato anche di sostanze stupefacenti. Un delicato momento che è riuscito a superare grazie all'amore per la sua fidanzata Greta.

Le dichiarazioni del giovane artista durante una diretta dalla Palapa non sono piaciute a sua madre, che in un'intervista concessa al quotidiano La Nazione, ha dichiarato:

Sono contenta per la sua carriera, per il suo percorso. Ma su alcuni aspetti dei suoi racconti, in particolare sulla sua famiglia, be’ non è completamente sincero. Posso capire, ma non trovo giusto quello che dice di me. Finché è stato con noi, ho sempre fatto di tutto per garantirgli un tetto, da mangiare, tutto quello di cui aveva bisogno. Anche sopra alle mie possibilità.

Come ha riportato dal portale di Blogtivvu, la donna avrebbe deciso anche di fargli causa per gli alimenti, in quanto lei e l'altro figlio di 16 anni, fratello minore di Blind, vivrebbero in difficoltà economiche importanti:

Valerica Rujan, mamma di Blind, attuale naufrago dell’Isola dei Famosi, avrebbe fatto appello a quanto previsto dal Codice Civile che prevede l’obbligo di mantenimento in ordine gerarchico, coinvolgendo quindi anche i figli nel caso di genitori in difficoltà. Secondo quanto raccontato dalla donna, lei ed il figlio minore vivrebbero in mille difficoltà. Adesso che Blind – Franco Rujan il suo vero nome – si è fatto strada nel mondo dello spettacolo, prima piazzandosi al terzo posto a X Factor, poi partecipando all’Isola dei Famosi, la donna chiede il suo aiuto.

