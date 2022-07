Isola dei Famosi, la frecciata di Vladimir Luxuria: "Le storie costruite a tavolino non funzionano"

Gossip TV

L'opinionista Vladimir Luxuria commenta le strategie messe in atto da alcuni naufraghi de L'Isola dei Famosi.

L'Isola dei Famosi è ormai finita da diverse settimane, ma i suoi protagonisti continuano a stare al centro del gossip. Intervistata dal settimanale Novella 2000, l'opinionista del reality show Vladimir Luxuria ha colto l'occasione per smascherare le strategie messe in atto da alcuni concorrenti in Honduras.

Luxuria smaschera i naufraghi de L'Isola dei Famosi

Vladimir Luxuria, insieme a Nicola Savino, hanno accompagnato Ilary Blasi in questa nuova avventura televisiva. A pochi giorni dalla finale de L'Isola dei Famosi, che ha visto trionfare Nicolas Vaporidis, Luxuria ha rilasciato una nuova intervista in cui ha parlato del suo ruolo di opinionista:

Il lavoro di opinionista prevede sia commenti negativi che positivi per tutti i personaggi presenti in un reality. Se dovessi parlare bene di chiunque non potrei fare quello che faccio. Dove ci sono cose che non mi quadrano io le evidenzio. Nicolas Vaporidis? La sua vittoria è soprattutto il fatto di essersi liberato dagli schemi.

Luxuria ha poi continuato commentando il comportamento ambiguo assunto sull'isola da Marialaura De Vitis, Mercedez Henger e il secondo classificato Luca Daffrè:

Marialaura ha fatto la falegname: chiodo schiaccia chiodo, passando da Alessandro e Luca. Ci ha provato con tutti ma l’obiettivo era chiaro e dichiarato: vincere l’Isola. Niente da fare in nessuno dei fronti. Mercedesz ha puntato dritto su Edoardo, troppo di fretta ed era poco credibile. Per quanto riguarda Luca, l’Isola ha fatto capire che le storie costruite a tavolino non funzionano. Ci ha provato, ma il giochino gli si è rotto in mano. Strategia sbagliata.

