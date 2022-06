Isola dei Famosi, la finale di Nicolas Vaporidis: "Sono felice a metà"

Gossip TV

Lo sconforto dell'attore romano dovuto al ritiro di Edoardo Tavassi in seguito ad un grave infortunio ad un passo dalla finalissima dell'Isola dei Famosi, in onda lunedì 27 giugno 2022.

Edoardo Tavassi, tra i favoriti per la vittoria nella sedicesima edizione dell'Isola dei Famosi, ha dovuto lasciare il reality ad un passo dalla finale in onda lunedì 22 giugno prossimo.

Isola dei Famosi, la delusione di Nicolas Vaporidis: “Senza Edoardo non è la mia finale”

Il 36enne romano, si è infortunato gravemente al ginocchio e, a seguito di una lesione ai legamenti, la sua avventura in Honduras si è conclusa prima del tempo. L'amico di sempre e compagno d'avventura, Nicolas Vaporidis, ha manifestato un grande sconforto negli ultimi giorni trascorsi sull'Isola. L'attore romano infatti ha dichiarato di non riuscire a viversi la finale come avrebbe voluto proprio per l'assenza di Edoardo.

Ecco cosa ha dichiarato Nicolas, parlando con Carmen Di Pietro e Maria Laura De Vitis:

“Mi manca già e mi dispiace per lui. Novantatré giorni a pensare a come saremmo usciti insieme da qua e a sei giorni dalla fine è successo tutto questo. Mi ha preso male, non è la stessa fine, non è lo stesso modo di arrivarci, non c’è lo stesso entusiasmo. Non posso dire che è la stessa cosa. Perché non è la finale che speravo. Quello che è capitato è stato proprio una sfortuna e non vorrei nemmeno pensarci”.

Il naufrago romano ha parlato di una "felicità a metà", soprattutto perché erano sicuri di poter tornare in Italia insieme e godersi il viaggio di ritorno:

“Noi avevamo in testa di fare insieme il viaggio di ritorno, di festeggiare insieme, di uscire da qua insieme, di prendere l’elicottero insieme, per novanta giorni abbiamo parlato sempre e soltanto di questo e di quello che avremmo fatto l’ultimo giorno usciti di qua nei dettagli, di quello che avremmo fatto all’aeroporto di Madrid, di quello che avremmo fatto all’aeroporto in Honduras, di quello che avremmo fatto in volo, di quello che avremmo visto, di quello che avremmo mangiato, tutto. Invece non si avvererà nulla di ciò che avevamo pensato insieme. Sono felice di essere arrivato fino a qui, ma è una felicità a metà”.

