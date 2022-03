Isola dei Famosi, la fidanzata di Blind annuncia le nozze: Ilary Blasi la stronca!

Gossip TV

La presentatrice de L’Isola dei Famosi ironizza sulle future nozze del nuovo naufrago.

Blind è entrato a far parte del cast de L’Isola dei Famosi con una percentuale altissima al televoto flash, finendo in coppia con Roberta Morise. L’ex volto di X Factor è felice per la nuova avventura e anche la sua fidanzata ha mostrato grande entusiasmo, lasciandosi scappare di aver intenzione di convolare a nozze presto e finendo con lo scontrarsi con la pungente ironia di Ilary Blasi. Ecco cosa è successo.

Isola dei Famosi, Ilary Blasi mette in imbarazzo Blind

Nel corso della seconda puntata de L’Isola dei Famosi, sono stati presentati i nuovi aspiranti naufraghi Bind, Roberta Morise e Patrizia Bonetti. Ilary Blasi ha aperto un televoto flash, dopo aver assistito allo scontro di fuoco tra Floriana Secondi e Nicolas Vaporidis, che ha premiato il rapper ed ex volto di X Factor. Così, Bonetti e Morise hanno dovuto affrontare la temibile prova del fuoco, battendo ogni record con un tempo incredibile e una resistenza mai vista prima. Morise è uscita vincitrice e ha così inaugurato la coppia con Blind, che si è detto felice poiché più in sintonia con la naufraga.

Nel frattempo, in studio, la fidanzata di Blind è stata interrogata dalla presentatrice romana, che ha chiesto qualche informazione in più sulla loro storia d’amore. “Sono molto tranquilla lui mi ha sempre dimostrato che ci tiene, anche dopo x Factor lui è tornato da meglio meglio di come era prima”, ha ammesso Greta Tigani che ha poi svelato di aver parlato di matrimonio con Blind. La coppia spera di convolare a nozze nel 2023, dopo anni di relazione e un grande amore che è sempre più forte.

A questo punto, ascoltando i progetti di Greta, Ilary non è riuscita a contenere una stoccata e ha dichiarato ironicamente: “E vabbè settembre 2023, beato chi c'ha n’occhio”. In studio è scoppiato un applauso e tante risate che hanno messo in imbarazzo Greta. Del resto è vero che, durante un reality show, tante cose possono cambiare, soprattuto i rapporti con coloro che rimangono all’esterno… Speriamo non sia il caso di questa giovane coppia!

