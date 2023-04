Isola dei Famosi, l'ex Suor Cristina si racconta: "L'amore? Non ha regole..."

Gossip TV

In procinto di partire per la nuova esperienza di naufraga de L'Isola dei Famosi, l'ex Suor Cristina, Cristina Scuccia si racconta. Vediamo insieme cosa ha rivelato.

Il 17 aprile partirà la nuova edizione de L'Isola dei Famosi, con la conduzione di Ilary Blasi e una nuova squadra di naufraghi, alcuni dei quali appena allontanati da Mediaset prima ancora di iniziare l'avventura in Honduras. Tra i nuovi concorrenti ci sarà anche Cristina Scuccia, l'ex Suor Cristina vincitrice di The Voice e che dopo aver lasciato il convento delle Orsoline ha deciso di lanciarsi nel mondo della musica, pubblicando anche un nuovo singolo. L'ex suora ha anche risposto ad alcune domande dei fan sui social, in particolare su TikTok dove ha molto seguito.

Isola dei Famosi, Suor Cristina si racconta

L'ex suora ha rivelato cos'è per lei l'amore e il suo discorso ha toccato anche temi importanti come l'omofobia e i pregiudizi:

"L'amore non ha regole, non ha schemi preconfezionati. L'amore è per tutti, è accoglienza e condivisione...Ci sono innumerevoli forme d'amore, tutte giuste e che hanno diritto di esistere. Non si sbaglia mai quando si ama. Evviva l'amore e chi ha il coraggio di amare."

Cristina Scuccia ha rivelato che al momento per lei l'amore non c'è, dato che è single, ma le piacerebbe innamorarsi. Già poco dopo la vittoria a The Voice, l'ex suora ha avanzato dichiarazioni di sostegno per la comunità queer e ha dimostrato di essere molto contraria ai pregiudizi sulle persone appartenente alla comunità LGBTQ+.

