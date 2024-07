Isola dei Famosi, l'annuncio inaspettato di un ex amato protagonista: "Tra due settimane mi sposo"

Gossip TV

L'attore e vincitore della 16esima edizione de L'Isola dei Famosi, Nicolas Vaporidis, ha annunciato di essere vicino alle nozze con la sua fidanzata e svelato il nome dell'unico collega con cui ha ancora un'amicizia.

Nicolas Vaporidis si sposa! Ad annunciare la bellissima notizia è stato proprio l'attore ed ex protagonista della 16esima edizione de L'Isola dei Famosi che, in una recente intervista rilasciata a La Repubblica, ha parlato dei suoi progetti futuri svelando di essere prossimo alle nozze con la fidanzata Ali Rinaldo.

Nicolas Vaporidis si sposa

A distanza di due anni dalla vittoria a L'Isola dei Famosi, Nicolas Vaporidis sta per dire il suo secondo "sì". L'attore, che ha deciso di continuare a vivere lontano dai riflettori e proseguire nel suo lavoro di ristoratore a Londra dopo la partecipazione al reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi, ha rilasciato una nuova intervista a La Repubblica in cui ha svelato di essere prossimo alle nozze con la fidanzata Ali Rinaldo:

Il matrimonio sarà tra due settimane. La mia futura moglie si chiama Ali. Stiamo insieme da un po’. Lei è metà italiana e metà inglese. Vorrei dei figli, sono pronto. Il resto preferisco tenerlo privato. È un rapporto che non ho mai avuto con le altre, prima non ne ero capace io. Ali è una di quelle persone che mi ha aiutato a diventare la versione più sincera di me, dunque più piacevole. Quando incontri una persona che ti permette di essere te stesso, valorizzando ciò che sei, devi tenertela stretta. E così farò con lei.

Leggi anche Luce Caponegro si sbotta sulla conduttrice e gli opinionisti de L'Isola 2024

Per chi non lo sapesse, il vincitore della 16esima edizione de L'Isola dei Famosi è stato fidanzato con Ilaria Spada e Cristiana Capotondi e ha sposato Giorgia Surina nel 2012. Ma nei progetti futuri di Nicolas, che ha ammesso di essere rimasto in contatto solo con il suo collega Eros Galbiati, c'è anche quello di diventare padre: "È un desiderio che ho. Non lo sto programmando ma sarei ben felice di viverlo".

Il futuro incerto de L'Isola dei Famosi

Parlando invece dell'ultima edizione de L'Isola dei Famosi, che ha visto trionfare l'attore turco Aras Senol, è stata un vero disastro in termini di ascolti. Se in molti hanno puntato il dito contro la conduttrice Vladimir Luxuria, rea di non essere stata empatica con il pubblico, altri hanno criticato il cast sbagliato. Proprio per questi motivi il futuro del reality show di Canale 5 sarebbe molto incerto. Stando alle ultime indiscrezioni, infatti, L'Isola potrebbe prendersi una pausa di almeno un anno o addirittura lasciare Mediaset.

Scopri le ultime news su L'Isola dei Famosi.