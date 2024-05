Isola dei Famosi, Juliana Moreira elogia il marito Edoardo Stoppa e rivela: Artur? Lo trovo falso e scorretto"

Gossip TV

Juliana Moreira ha commentato la nuova e discussa edizione de L'Isola dei Famosi rivelando di essere seriamente preoccupata per il marito, il naufrago Edoardo Stoppa.

Anche questa chiacchieratissima edizione de L'Isola dei Famosi sta per giungere al termine. Nell'attesa, Juliana Moreira ha rilasciato un'intervista a Casa Sdl in cui ha parlato delle dinamiche del reality show condotto da Vladimir Luxuria e commentato il percorso in Honduras del marito Edoardo Stoppa.

Le confessioni di Juliana Moreira

A pochi giorni dalla finale de L'Isola dei Famosi, Juliana Moreira ha rilasciato una lunga intervista a Casa Sdl in cui ha parlato dell'esperienza in Honduras di Edoardo Stoppa, svelato cosa ne pensa del dualismo con Samuel Peron non nascondendo la sua preoccupazione per le condizioni fisiche del marito:

Mi sono preoccupata quando la produzione aveva accennato qualche problema alla mani un’altra volta, quindi se lo vedevo con la mano bendata aveva le vesciche, si era ustionata la mano perché aveva fatto il fuoco per 25 volte, e ogni volta si è procurato delle ferite [...] Conoscendo lui, sapendo che lui nasconde ogni volta che si fa male, quando ha detto quella cosa ho pensato: "se lui dice che si vedono i muscoli, si vedono i muscoli". Infatti si è procurato un taglio alla gamba e gli hanno messo 10 punti...

Io ho conosciuto tutti i naufraghi, e ci sono persone lì dentro che io trovo veramente meritevoli. Parlano anche di questa competizione tra lui e Samuel. Io vedo che Samu comunque ha dato tantissimo anche di suo, e questo accanirsi contro di lui mi dispiace, perché è una persona che da tanto per il gruppo. Loro devono sopravvivere, sono tra i pericoli, non mangiano, e quando si attaccano persone così mi da fastidio.

La moglie del naufrago de L'Isola dei Famosi ha poi spiegato cosa ne pensa dei numerosi ritiri, svelando i nomi dei suoi concorrenti preferiti e il possibile vincitore del reality show di Canale 5 condotto da Vladimir Luxuria:

I ritiri ci sono perché è veramente tosta, è difficile superare i limiti che hai e le difficoltà che trovi stando lì, non è da tutti. Penso che ognuno ha una missione dentro, una battaglia, un qualcosa di personale da cambiare. Edo si voleva mettere in gioco perché comunque è uno a cui piacciono le sfide. Ovviamente il mio preferito è mio marito, ma se devo andare per meriti dopo di lui Samuel. Però al pubblico piace tantissimo Artur, non so perché, quindi potrebbe essere uno dei papabili vincitori...io lo trovo scorretto, falso e per me non merita la vittoria proprio.Un altro papabile vincente secondo me è Aras, è veramente un buono e mi piace da morire, quindi sai essendo molto amato dal pubblico potrebbe essere un vincitore, oppure Matilde, da tanto tempo parlano di far vincere una donna... Mi dispiacerebbe se non vincesse Edo dopo tutta questa fatica, ma il gioco è così.

