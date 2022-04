Isola dei Famosi, Jeremias Rodriguez accusa in diretta gli autori: "Mi ha insultato e non lo fate vedere"

Gossip TV

Jeremias e Gustavo Rodriguez contro Ilona Staller a L'Isola dei Famosi, interviene Vladimir Luxuria.

Jeremias Rodriguez, in coppia con il padre Gustavo, continua a stare al centro delle dinamiche de L'Isola dei Famosi. Dopo aver discusso animatamente con Ilona Staller e con l'opinionista Vladimir Luxuria, il giovane naufrago ha accusato gli autori del reality show di non mandare in onda determinati video.

L'accusa di Jeremias Rodriguez

L'ultima puntata de L'Isola dei Famosi, andata in onda ieri giovedì 7 aprile 2022 su Canale 5, è stata a dir poco scoppiettante. Non sono mancate le discussioni e gli scontri in Palapa soprattutto per Jeremias. Il giovane naufrago, infatti, si è reso protagonista di un duro botta e risposta in diretta con Ilona, rea di non fare niente sull'isola:

Questa è pura cattiveria. Non mi piace quello che dicono. Cosa dovrei fare? Disboscare questo posto? Mi ha anche detto che se cucinerà, non mi darà da mangiare. Rendetevi conto di come siamo messi su quest'isola. Ci sono rimasta male, siamo andati a pescare con Roger e abbiamo preso oltre al pesce anche cinque cactus. Io non mi butto sempre davanti alle telecamere per mostrare. C'è stato un accanimento. Ognuno di noi fa qualcosa. Ci diamo tutti da fare [...] Non vi permettete di parlare di mio figlio perché potrei anche incaz**rmi di brutto.

A prendere le difese di Cicciolina ci ha pensato Vladimir Luxuria. L'opinionista de L'Isola dei Famosi, senza mezzi termini, ha infatti criticato duramente il comportamento irrispettoso assunto da Jeremias e Gustavo nei confronti di Ilona. Attacco che ha provocato la forte reazione del fratello di Belen, che ha accusato gli autori di non aver mandato in onda determinati video:

Ilona mi ha insultato e questa parte non l'avete messa. Mi hanno insultato e non lo hanno messo, questo non mi sta bene. [...] Io non ho detto niente, questa è una bugia. Non è vero. Non dare la colpa a me.

