Isola dei Famosi, Estefania Bernal chiede a Roger Balduino di sposarla (VIDEO)

Estefania e Roger sono sempre più innamorati, al punto che arriva una proposta di nozze a L’Isola dei Famosi.

C’è aria d’amore a L’Isola dei Famosi. Dopo aver ammesso i reciproci sentimenti, Estefania Bernal e Roger Balduino fanno coppia fissa, noncuranti delle proteste della ex fidanzata del bellissimo modello. Estefania è presa da Roger e, complice uno scherzo organizzato da Carmen Di Pietro per i due piccioncini, chiede al naufrago di sposarla.

Isola dei Famosi, Estefania pazza di Roger: nozze in vista?

Chi ha detto che a L’Isola dei Famosi c’è spazio solo per le discussioni, come quella accesa nata a causa di Guendalina Tavassi e di una pizzetta infilata nel posteriore, si sbaglia di grosso. Senza dubbio la fame e le privazioni non danno modo ai naufraghi di trascorrere in serenità tutte le giornate in Honduras, ma c’è chi non sembra essere scalfito dal malumore generale e vive uno stato di grazia costante. Stiamo parlando della coppia formata da Estefania Bernal e Roger Balduino che, oltre ad essere un team di naufraghi agguerritissimo, sono anche felicemente fidanzati.

A nulla sono servite le accuse della ex di Balduino, che ha raccontato di essere stata contattata dal modello neppure una settimana prima che partisse per questa avventura, dal momento che Estefania è sicura del sentimento che la lega al naufrago. Poche ore fa, complice Carmen Di Pietro che sembra adorare questa coppia, Estefania si è lanciata in una giocosa proposta di nozze, accetta di buon grande da Roger che si è detto pronto a trascinarla all’altare.

“Siamo da più di un mese su L’isola e il mio amore per Roger è sempre un po’ di più. Siamo sempre, ogni giorno, più uniti e questo è bello. Con Roger veramente non ho preoccupazioni, sono felice della relazione e sono pronta ad iniziare una vita fuori con lui”.

Questa la dolce confessione che Estefania ha fatto in confessionale, parlando del rapporto con Roger. Ora, è palese che la proposta fosse uno scherzo, ma cosa accadrebbe se invece si concretizzasse e portasse i due modelli a giurarsi amore eterno e legalmente vincolante?

