Isola dei Famosi, Ilona Staller mette gli occhi su un naufrago: ''Quando mi abbraccia sento tutto''

Jeremias Rodriguez finisce nel mirino di Ilona Staller, che lo elegge il più affasciante tra i naufraghi de L’Isola dei Famosi.

Paladina dell’amore e della passione anche a L’Isola dei Famosi, Ilona Staller ha messo gli occhi su uno dei naufraghi e ha ammesso che, se fosse interessato, si apparterebbe volentieri con lui. Ecco chi è il naufrago che ha conquistato il cuore di Cicciolina.

Isola dei Famosi, Jeremias Rodriguez fa colpo!

La presenza di Ilona Staller a L’Isola dei Famosi ha incuriosito il pubblico del reality show di Canale5, che sta apprezzando molto il percorso della naufraga paladina dell’amore e della passione. Ilona si preoccupa per le coppie in gara e per quelle che si stanno formando e ha chiesto a Lory Del Santo se stesse soffrendo, a causa della mancanza di intimità con il compagno Marco Cucolo. L’attrice e regista ha ammesso di avere talmente tanta fame da non riuscire a pensare ad altro, e ha riformulato la domanda per Ilona che non ha nascosto di avvertire certi frizzicori, soprattutto in presenza di uno dei naufraghi.

“Jeremias, secondo me è bello e sensuale. Però lui è un po giovane. Però posso averci un rapporto platonico. Sì secondo me sceglierei Jere. Lui è molto carino mi piace, è tanto maschio. Roger è bello, ma non so ha l’età di mio figlio, mi viene una strana sensazione. Pensa che il mio piccolo ha 29 anni quindi siamo lì con l’età di Roger. Roger è bello tosto come uomo. Sicuramente quando ti abbraccia lo senti… ti avvolge. Però preferisco Jeremias mi ispira di più in quel senso. Quindi primo Jere e dopo Roger”.

Cicciolina, dunque, non ha nascosto di avere un debole per Jeremias Rodriguez, sebbene consapevole che il concorrente è felicemente fidanzato con Deborah Togni. Nel frattempo, la sorella dell’argentino ha giustificato i violenti attacchi contro Carmen Di Pietro, trovando insopportabile l’atteggiamento della naufraga.

