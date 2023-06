Isola dei Famosi, Ilary Blasi prossima a lasciare il programma? L'ultima indiscrezione!

Gossip TV

Gli ultimi dati de L'Isola dei Famosi non sarebbero molto entusiasmanti per l'amministratore di Mediaset, Pier Silvio Berlusconi e, forse, la prossima a lasciare il programma potrebbe essere la sua conduttrice, Ilary Blasi. Vediamo insieme i dettagli della notizia.

Questa edizione de L'Isola dei Famosi si sta rivelando particolarmente difficile: dalla sua prima puntata, in onda ad aprile, il reality di Canale5 ha visto l'abbandono già di 6 naufraghi e diverse problematiche. Ma, sembra che anche ai vertici di Mediaset il programma non abbia convinto del tutto e che Pier Silvio Berlusconi potrebbe essere pronto a sostituire la conduttrice Ilary Blasi.

Isola dei Famosi, Ilary Blasi fuori dal programma?

Secondo il settimanale NuovoTv di Riccardo Signoretti, ci sarebbero voci di rapporti tesi tra Berlusconi e Ilary Blasi, a causa dei risultati che L'Isola dei Famosi sta collezionando:

"L'amministratore delegato avrebbe cominciato ad analizzare anche L'Isola dei Famosi e quello che sta vedendo in queste prime settimane di programmazione non avrebbe ottenuto la sua approvazione."

Sembra che, nonostante le buone percentuali di share (19.7% quella di martedì 30 maggio), forse, il vero problema è il format della trasmissione, che oramai avrebbe esaurito il suo ciclo. Si tratta di una preoccupazione già affrontata e che si rifletteva nella scelta di "riciclare" i naufraghi, facendo partecipare volti come Cecchi Paone e Pamela Camassa, ex concorrenti dell'Isola. Inoltre, questa edizione ha già visto il ritiro di 6 naufraghi, a causa di vari problemi di salute e sembra che anche il comportamento di Ilary Blasi non sia l'ideale per la conduzione a detta di Berlusconi, anche per il costoso cachet con cui è pagata - si parla di 300mila euro per ogni edizione -. Se la prossima edizione partirà, dovremo salutare Ilary Blasi come conduttrice?

