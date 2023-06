Isola dei Famosi, Ilary Blasi ironizza sui Rolex dell'ex marito Francesco Totti

Gossip TV

Ieri sera, venerdì 16 giugno, è andata in onda, su Canale5, la semifinale de L'Isola dei Famosi e durante la trasmissione la conduttrice Ilary Blasi si è lasciata andare a una battuta sui famosi Rolex dell'ex marito, Francesco Totti.

Isola dei Famosi, Ilary Blasi e quella battuta sui Rolex di Totti

Nella puntata di ieri sera tra gli ospiti c'era anche Paolo Noise de Lo Zoo di 105 ed ex naufrago di questa edizione. Insieme a Marco Mazzoli e Fabio Alisei, in diretta dall'Honduras, i conduttori radiofonici con la complicità di Ilary Blasi hanno messo su un pezzo sui famosi Rolex che hanno fatto tanto discutere. Mazzoli ha infatti chiesto alla conduttrice se sapesse che ore sono anche senza dover aprire la cassaforte. Anche Noise si è unito alla scenenetta e ha messo in piedi una pantomima, porgendole un Rolex, ovviamente finto:

"Aspetta Marco, adesso faccio una cosa. Voi non mi vedete, ma vi mimo la scena. Vado vicino a Ilary. Ilary puoi chiudere gli occhi e porgermi la mano? Le sto porgendo una cosa nella mano. Adesso dimmi anno e quotazione."

La conduttrice ridendo è stata al gioco e ha esclamato:

"Posso aprire? Ma è finto...vai a casa!"

