Isola dei Famosi, Ilary Blasi e quella frase che fa riferimento a Bastian Muller

Durante la puntata di ieri de L'Isola dei Famosi, Ilary Blasi si è lasciata scappare una frase che fa riferimento a Bastian Muller. Ecco cosa ha detto.

La puntata di ieri, lunedì 14 maggio, de L'Isola dei Famosi ha visto la sua conduttrice, Ilary Blasi, lasciarsi andare a una frase che sembra far riferimento alla sua storia d'amore con Bastian Muller.

Isola dei Famosi, Ilary Blasi e quella frase che sembra far riferimento a Bastian Muller...

La conduttrice e Muller si frequentano dall'autunno e hanno ufficializzato la loro storia qualche mese fa, dopo essere stati paparazzati in diverse location durante le vacanze invernali e poi essere apparsi insieme in diversi luoghi della Capitale, dimora della conduttrice del reality di Canale5. Blasi, per dimostrare che sta imparando a parlare tedesco - con Muller comunicano per lo più in inglese - ha voluto salutare i compagni di avventura, i suoi opinionisti Vladimir Luxuria ed Enrico Papi in tedesco, sorprendendo tutti! Ma a detta della conduttrice non è stato affatto semplice imparare il tedesco, anche se solo questa semplice frase:

"Ci ho messo una settimana a imparare questa frase!"

Mentre Luxuria ha però subito afferrato e ha risposto prontamente, Papi - con cui si vocifera che i rapporti con Blasi non siano idilliaci - è rimasto un attivo sconcertato. Divertita dalla conduttrice e dal suo tedesco, Luxuria ha proposto alla conduttrice di portare nello studio di Canale5 il suo Bastian. Le due hanno continuato a ridere, mentre Papi appariva sempre più confuso e perplesso.

